Mạnh Tử Nghĩa nghẹn ngào khi tạo hình trong 'Thượng Công Chúa' bị chỉ trích

Thượng Công Chúa có Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ hiện đang phát sóng nhưng kết quả kém xa phim Cửu Trọng Tử mà hai người từng đóng chung trước đó. Khán giả không hài lòng khi cứ ngỡ xem một phim cung đấu với những âm mưu chồng chất nhưng nhận về câu chuyện ngôn tình cổ trang với quá nhiều cảnh mập mờ giữa nam nữ chính.

Mạnh Tử Nghĩa giữ một kiểu trang điểm qua nhiều phim.

Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục mất điểm khi trang điểm kiểu da quá trắng môi quá đỏ, một phong cách giống nhau qua hàng loạt phim cổ trang khiến người xem cảm giác nhàm chán, giống như các cô gái trên Douyin hơn là mỹ nhân thời xưa. Và trong phiên livestream mới đây, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận Thượng Công Chúa xứng đáng có thành tích tốt hơn nên cả đoàn làm phim đều tiếc nuối khi thấy phim không ăn khách.

Nữ diễn viên quá gầy so với phụ nữ đời Đường.

Mạnh Tử Nghĩa quay phim này trong 5 tháng, là vai chính có thời gian quay dài nhất từ trước đến nay của cô. Vì đã dành rất nhiều tâm huyết nên nữ diễn viên càng buồn khi Thượng Công Chúa không được đón nhận, thậm chí tạo hình của cô còn bị chỉ trích. Bởi phụ nữ nhà Đường thường có vóc dáng tròn trịa, nhưng Mạnh Tử Nghĩa lại quá gầy, không đúng với quan niệm thời đó.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận điểm trừ của mình.

Cũng vì thân hình mảnh mai, gương mặt quá nhỏ nên Mạnh Tử Nghĩa nhìn thiếu cân xứng với những kiểu tóc cầu kỳ với phụ kiện hoa mẫu đơn to bản. Chính nữ diễn viên cũng thừa nhận cô thấy phụ kiện đội đầu quá lộng lẫy, trang phục cầu kỳ và bản thân cô chưa thể hiện được hết vẻ đẹp ấy.

Tới giờ này, nhiều cư dân mạng đang lo lắng cho dự án Tướng Môn Độc Hậu khi Mạnh Tử Nghĩa vẫn gầy gò và giữ kiểu trang điểm quen thuộc như mọi khi. Xem ra nữ diễn viên vẫn chưa đủ sức làm đại nữ chủ trong phim, khi cả diễn xuất lẫn ngoại hình đều thiếu vẻ sắc sảo, mạnh mẽ.