Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ tương tác gượng gạo khi quảng bá Thượng Công Chúa?

Thượng Công Chúa hiện đang phát sóng và hai diễn viên chính Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ đang tích cực đi quảng bá phim. Trong sự kiện mới đây, hai diễn viên chính của Thượng Công Chúa bị nhận xét nhìn gượng gạo, tương tác không thoải mái, giống như một cặp đôi đang cạn tình cảm nhưng buộc phải ở bên nhau.

Hai diễn viên bị cho là gượng gạo trong buổi quảng bá.

Điều này trái ngược với những gì mà hai người thể hiện trước khi Thượng Công Chúa lên sóng. Hết tung ra video ngọt ngào như vợ chồng mới cưới, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa lại có nhiều hành động khiến khán giả không đẩy thuyền không được.

Chẳng hạn như Lý Quân Nhuệ tới đón Mạnh Tử Nghĩa khi cô ghi hình show thực tế, dành cho cô một cái ôm đầy tình cảm. Mạng xã hội thì tràn ngập các chủ đề nhấn mạnh vào mối quan hệ đặc biệt giữa hai người như "Lý Quân Nhuệ hình như yêu Mạnh Tử Nghĩa đến mê mệt", "Lý Quân Nhuệ muốn quen Mạnh Tử Nghĩa sớm hơn 5 năm".

Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ thân thiết trên phim trường.

Việc Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa lúc nóng lúc lạnh, khi thì ngọt ngào khi thì lạnh lẽo khiến cho nhiều khán giả bức xúc. Mọi người cho rằng hai diễn viên cố tình làm như vậy để gây chú ý, để khiến cộng đồng mạng phải bàn tán. Cũng có người hâm mộ bênh vực rằng Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa phải né tránh nhau để hạn chế tin đồn, để không bị nói là “xào couple”.

Thượng Công Chúa hiện đang phát sóng.

Nhưng dù hai người làm gì đi nữa, có một điều chắc chắn là khán giả đang săm soi, tò mò về quan hệ của hai diễn viên chính hơn là Thượng Công Chúa. Thay vì để tâm vào nội dung phim hoặc diễn xuất, xem Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa có ăn ý trên màn ảnh hay không thì netizen lại tập trung tìm manh mối chứng tỏ hai người phim giả tình thật. Vì thế, nhiều người nhận xét Thượng Công Chúa đã chịu hậu quả khi mải mê khai thác tin đồn hẹn hò của Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa. Với các diễn viên thì điều quan trọng nhất là khả năng nhập vai, chỉ cần hai người diễn tốt, ăn ý là khán giả sẽ muốn ghép đôi cho họ mà không cần nhà sản xuất phải bày chiêu trò.