Mạnh Tử Nghĩa đối đầu Điền Hi Vi trên màn ảnh Hoa ngữ tháng 10

Tháng 10 hứa hẹn trở thành một trong những thời điểm sôi động của màn ảnh Hoa ngữ khi hàng loạt phim truyền hình được khán giả chờ đợi lần lượt lên sóng. Trong số đó, Mạnh Tử Nghĩa và Điền Hi Vi là hai cái tên đặc biệt đáng chú ý khi cùng xuất hiện trong những dự án cổ trang có quy mô lớn và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Mạnh Tử Nghĩa trở lại với Thượng Công Chúa, đóng cặp cùng Lý Quân Nhuệ, trong khi Điền Hi Vi đảm nhận vai chính trong Gả Kim Thoa bên cạnh Diêm An. Hai bộ phim theo đuổi hai màu sắc khác nhau nhưng đều đặt nữ nhân vật vào trung tâm câu chuyện, qua đó tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai nữ diễn viên đang có vị trí ngày càng rõ nét trên màn ảnh Hoa ngữ.

Mạnh Tử Nghĩa và Điền Hi Vi cùng trở lại màn ảnh tháng 10 với hai dự án cổ trang được khán giả đặc biệt chờ đợi.

Theo thông tin được chia sẻ, Thượng Công Chúa dự kiến lên sóng trong tháng 10 trên Tencent Video, với mốc phát hành được nhắc đến quanh ngày 20/10. Bộ phim xoay quanh công chúa Mộ Vãn Dao và chàng thư sinh Ngôn Thượng. Một cuộc gặp tình cờ mở ra chuyện tình giữa hai con người vốn thuộc về những thế giới khác nhau, nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở chuyện tình cảm.

Khi Ngôn Thượng từng bước bị cuốn vào vòng xoáy triều chính, chuyện tình của hai nhân vật cũng phải đối diện với quyền lực, trách nhiệm và những lựa chọn khó khăn. Mộ Vãn Dao không được xây dựng đơn thuần như một nữ chính chỉ đứng phía sau bảo vệ người mình yêu, mà cũng phải tự đối mặt với những vấn đề của hoàng gia và vị trí mà cô đang mang.

Lý Quân Nhuệ vào vai Ngôn Thượng, chàng thư sinh bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực sau cuộc gặp gỡ với Mộ Vãn Dao.

Điểm đáng chú ý khác của Thượng Công Chúa nằm ở cặp đôi Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ. Đây là lần thứ ba hai diễn viên hợp tác sau những dự án từng tạo được sự quan tâm, trong đó có Tây Xuất Ngọc Môn và Cửu Trọng Tử. Chính sự tái hợp này khiến khán giả có thêm lý do chờ đợi, đặc biệt khi cả hai đã tạo được sự ăn ý nhất định trên màn ảnh.

Mạnh Tử Nghĩa không chỉ trở lại với một dự án cổ trang mới mà còn đứng trước kỳ vọng duy trì sức nóng từ những vai diễn trước đó. Nhân vật công chúa trong Thượng Công Chúa tiếp tục đặt nữ diễn viên vào một thế giới cổ trang, nhưng lần này câu chuyện được mở rộng hơn với yếu tố tình cảm, triều chính và những mối quan hệ quyền lực.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tái hợp lần thứ ba, tiếp tục tạo kỳ vọng về sự ăn ý sau những dự án từng hợp tác.

Trong khi đó, Điền Hi Vi lựa chọn một màu sắc khác với Gả Kim Thoa, dự kiến lên sóng từ ngày 16/10. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tiếu Giai Nhân, kết hợp nhiều yếu tố quen thuộc của dòng phim gia đấu như thân phận thật giả, thay gả và những mâu thuẫn trong gia đình quyền quý.

Điền Hi Vi đảm nhận hai nhân vật có hoàn cảnh và cách sống khác biệt. A Sửu là cô gái có thân phận thật nhưng lưu lạc ngoài dân gian, trong khi Quân Đại lớn lên trong gia đình giàu sang với thân phận tiểu thư. Khi Quân Đại không muốn thực hiện cuộc hôn nhân được sắp đặt, A Sửu bị đẩy vào tình thế phải thay cô bước lên kiệu hoa.

Điền Hi Vi thử sức với hai nhân vật có thân phận và hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt trong Gả Kim Thoa.

Thử thách của Điền Hi Vi nằm ở việc thể hiện hai cách sống trong cùng một câu chuyện. Một người phải học cách sinh tồn từ những ngày tháng thiếu thốn, người còn lại lớn lên trong nhung lụa và quen với những toan tính của giới quyền quý. Vì vậy, sự khác biệt giữa hai nhân vật không chỉ nằm ở trang phục hay thân phận mà còn phải được thể hiện qua ánh mắt, cách nói chuyện và phản ứng trước từng biến cố.

Lượng đặt trước trên Youku của Gả Kim Thoa được cho là đã vượt 1,5 triệu, cho thấy sức hút của Điền Hi Vi trước ngày phim lên sóng.

Gả Kim Thoa cũng đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả yêu thích dòng phim cổ trang gia đấu. Theo thông tin được chia sẻ, riêng lượng đặt trước trên Youku đã vượt 1,5 triệu. Con số này cho thấy Điền Hi Vi tiếp tục sở hữu một lượng khán giả đáng kể trước thời điểm tác phẩm chính thức lên sóng.

Nếu Thượng Công Chúa gây chú ý nhờ màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ, Gả Kim Thoa lại đặt trọng tâm vào khả năng biến hóa của Điền Hi Vi. Hai nữ diễn viên cùng xuất hiện trong tháng 10 nhưng không đi theo một công thức nhân vật giống nhau, qua đó tạo nên hai lựa chọn khá khác biệt cho khán giả yêu phim cổ trang.

Màn ảnh Hoa ngữ tháng 10 trở nên sôi động với sự trở lại của nhiều nữ diễn viên trẻ trong các dự án cổ trang quy mô lớn. Ảnh: Cá Muối Mê Phim.

Tháng 10 có thể xem là thời điểm đáng chờ đợi của cả Mạnh Tử Nghĩa lẫn Điền Hi Vi. Khi Thượng Công Chúa và Gả Kim Thoa lần lượt lên sóng, màn ảnh Hoa ngữ sẽ có thêm một cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai gương mặt nữ đang được khán giả trẻ đặc biệt quan tâm.