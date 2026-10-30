"Mãnh thú" KTM 990 RC R 2026 trình làng, giá gần 715 triệu đồng

KTM 990 RC R 2026 tiếp tục sở hữu phong cách thiết kế đậm chất xe đua, với bộ quây thân xe hoàn chỉnh và các chi tiết khí động học được phát triển nhằm cải thiện khả năng vận hành ở tốc độ cao. Sự xuất hiện của mẫu xe này cũng đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của KTM trong phân khúc mô tô thể thao dung tích lớn, nơi thương hiệu từng được biết đến với mẫu RC8.

Cung cấp sức mạnh cho KTM 990 RC R 2026 là động cơ LC8c hai xi-lanh song song, dung tích 947 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng hệ thống trục cam kép DOHC. Động cơ sản sinh công suất tối đa 128 PS tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 103 Nm tại 6.750 vòng/phút, kết hợp với hộp số sáu cấp. Mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+.

So với KTM RC8 sử dụng động cơ V-twin, 990 RC R chuyển sang cấu hình hai xi-lanh song song, có kiến trúc cơ bản tương đồng với KTM 990 Duke nhưng được tinh chỉnh riêng để phù hợp với đặc tính của một mẫu supersport.

Bên cạnh hiệu suất động cơ, KTM còn chú trọng đến khả năng tối ưu luồng không khí thông qua các cánh khí động học tích hợp trên thân xe. Thiết kế này lấy cảm hứng từ mẫu xe đua MotoGP KTM RC16, giúp tạo lực ép xuống mặt đường khi xe chạy ở tốc độ cao, đồng thời hỗ trợ điều hướng luồng khí và làm mát động cơ.

Hệ thống treo của KTM 990 RC R sử dụng phuộc trước hành trình ngược WP APEX đường kính 48 mm và giảm xóc WP APEX phía sau. Cả hai đều có khả năng điều chỉnh để người lái thiết lập phù hợp với điều kiện đường sá hoặc nhu cầu sử dụng trên đường đua. Hành trình phuộc trước đạt 147 mm, trong khi hệ thống treo sau có hành trình 134 mm.

Khả năng giảm tốc được đảm nhiệm bởi hệ thống phanh đĩa đôi 320 mm phía trước, kết hợp với cùm phanh Brembo HyPure bốn piston lắp hướng tâm. Phía sau là đĩa phanh đơn đường kính 240 mm. Xe sử dụng bộ mâm đúc bằng nhôm kích thước 17 inch, đi kèm lốp Michelin Power Cup 2 với thông số 120/70 ZR17 ở bánh trước và 180/55 ZR17 ở bánh sau.

Về công nghệ, KTM 990 RC R được trang bị bốn chế độ lái gồm Rain, Street, Sport và Custom, cho phép điều chỉnh đặc tính vận hành theo điều kiện sử dụng. Tùy thuộc vào cấu hình của từng thị trường, người dùng có thể bổ sung các gói trang bị Track và Tech với những chức năng chuyên biệt dành cho đường đua.

Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ cảm ứng TFT màu kích thước 8,8 inch, hỗ trợ kết nối, dẫn đường và theo dõi dữ liệu hiệu suất. Ngoài các thông tin cơ bản, màn hình còn có thể hiển thị góc nghiêng, gia tốc, giảm tốc và vị trí bướm ga, giúp người lái theo dõi trạng thái vận hành của xe, đặc biệt khi chạy trên đường đua.

Tư thế lái của KTM 990 RC R được thiết kế theo định hướng thể thao với ghi đông clip-on và gác chân có thể điều chỉnh. Chiều cao yên ở mức 845 mm, trong khi bình xăng có dung tích 15,7 lít. Xe sở hữu chiều dài cơ sở 1.481 mm và trọng lượng khi đổ đầy bình xăng khoảng 195 kg.

Tại Malaysia, KTM 990 RC R 2026 có giá 113.000 ringgit - khoảng gần 715 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.