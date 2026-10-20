'Mãnh thú' Ducati Panigale V4 2027 trình làng, mạnh 218 mã lực

Ở phiên bản mới nhất, xe được phân phối với hai phiên bản là Panigale V4 và Panigale V4 S đều sử dụng động cơ Desmosedici Stradale V4 góc nghiêng 90 độ, dung tích 1.103 cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 218 mã lực tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120,6 Nm tại 11.000 vòng/phút, tăng 2 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm.

Để cải thiện hiệu suất, Ducati đã điều chỉnh hệ thống ống xả, mở rộng cửa hút gió và cập nhật hệ thống bôi trơn nhằm tối ưu luồng khí nạp, đồng thời giảm tổn thất cơ học. Hãng cho biết những thay đổi này giúp công suất tăng thêm 3,5 mã lực tại 13.000 vòng/phút. Ở tốc độ 300 km/h, thiết kế cửa hút gió mới cũng giúp tăng áp suất không khí nạp thêm 0,6%.

Hệ truyền động được tinh chỉnh với tỷ số truyền cuối thay đổi từ 16/41 sang 17/42. Giới hạn vòng tua máy được nâng lên 15.000 vòng/phút ở các cấp số từ số 2 đến số 5, giúp người lái hạn chế việc sang số khi chạy trên đường đua. Theo Ducati, sự điều chỉnh này giúp giảm hai lần sang số trong mỗi vòng chạy tại Vallelunga. Với những khách hàng muốn tối ưu hiệu suất hơn nữa, hệ thống ống xả đua toàn phần Akrapovic Full Racing Exhaust Pro tùy chọn có thể tăng thêm 11 mã lực và 7 Nm mô-men xoắn, đồng thời giảm 6,6 kg trọng lượng xe.

Không chỉ nâng cấp động cơ, Ducati còn điều chỉnh kết cấu khung sườn và các chi tiết khí động học. Độ cứng ngang của khung sườn liền khối được giảm 12% nhằm cải thiện khả năng tiếp xúc của lốp trước với mặt đường khi xe nghiêng ở góc lớn. Theo định hướng phát triển của hãng, thay đổi này giúp người lái cảm nhận rõ hơn phản hồi từ bánh trước và điều khiển xe chính xác hơn khi vào cua.

Chiều dài cơ sở hiệu dụng cũng được rút ngắn 8 mm nhờ các điều chỉnh liên quan đến hệ truyền động, qua đó tăng độ linh hoạt khi chuyển hướng. Trong khi đó, cụm cánh khí động học hai tầng được thiết kế lại với phần cánh phụ hai bên mở rộng, góp phần hoàn thiện khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Hệ thống điện tử trên Panigale V4 2027 cũng được bổ sung những tính năng hướng đến khả năng kiểm soát xe khi phanh và vào cua. Đáng chú ý là Dynamic Engine Brake (DEB), hệ thống có khả năng điều chỉnh lực phanh động cơ dựa trên tải trọng tác động lên lốp sau. Bên cạnh đó, Race Brake Control (RBC) tăng cường sự tham gia của bánh sau trong quá trình giảm tốc. Hai công nghệ này phối hợp nhằm cải thiện độ ổn định khi vào cua và hỗ trợ người lái phanh muộn hơn trước khi chuyển hướng.

Cả hai phiên bản đều được trang bị bộ đo lường quán tính sáu trục, hệ thống chống bó cứng phanh khi vào cua, kiểm soát lực kéo Ducati Traction Control DVO, kiểm soát trượt Slide Control, chống bốc đầu Wheelie Control DVO, hỗ trợ xuất phát Power Launch DVO và hệ thống sang số nhanh Quick Shift 2.0. Người lái có thể lựa chọn năm chế độ vận hành gồm Race A, Race B, Sport, Road và Wet để phù hợp với điều kiện sử dụng cũng như nhu cầu điều khiển.

Về trang bị, Panigale V4 và V4 S cùng sở hữu bình nhiên liệu dung tích 17 lít, cùm phanh nguyên khối Brembo Hypure, lốp Pirelli Diablo Supercorsa V4 với kích thước lốp sau 200/60 và màn hình TFT màu 6,9 inch. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, đồng thời hỗ trợ lắp thêm bộ ghi dữ liệu Ducati Data Logger và hệ thống Ducati Multimedia System.

Panigale V4 S có trọng lượng 187 kg khi chưa đổ nhiên liệu, thấp hơn 4 kg so với mức 191 kg của bản V4 tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống treo điện tử Ducati Electronic Suspension 3.0, gồm phuộc trước Ohlins NPX-30, giảm xóc sau Ohlins TTX 36 và bộ giảm chấn tay lái được điều khiển thông qua phần mềm Ohlins Smart EC 3.0. Xe còn có bánh xe bằng nhôm rèn, ắc quy lithium và ghi đông clip-on có thể điều chỉnh độ cao thêm 10 mm để phù hợp với tư thế lái trên đường đua.

Trong khi đó, Panigale V4 tiêu chuẩn sử dụng phuộc trước Showa Big Piston đường kính 43 mm có thể điều chỉnh toàn diện, giảm xóc đơn Sachs phía sau và bộ giảm chấn tay lái. Xe được trang bị mâm hợp kim nhẹ thiết kế năm chấu, ắc quy axit-chì và ghi đông clip-on cố định. Cả hai phiên bản đều có cấu hình yên đơn theo tiêu chuẩn, với bộ phụ kiện dành cho người ngồi sau được cung cấp riêng.