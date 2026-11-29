Trước tình trạng phương tiện chở hàng quá tải vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội, đang đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng, chở hàng quá chiều cao và để vật liệu rơi vãi trên đường.

Thực tế, hoạt động vận tải hàng hóa có phạm vi rộng, thời gian lưu thông kéo dài, phương tiện thường xuyên di chuyển qua nhiều tuyến đường, khu vực khác nhau. Đặc biệt, tại những tuyến đường có nhiều công trình xây dựng, dự án hạ tầng đang triển khai, mật độ xe tải, xe ben và phương tiện chuyên dụng phục vụ vận chuyển vật liệu thường ở mức cao.

Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, những vi phạm liên quan đến tải trọng, kích thước thành thùng và điều kiện an toàn khi vận chuyển hàng hóa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và đời sống người dân.

Lực lượng CSGT tiến hành dừng xe để kiểm tra. Ảnh: HL/Hà Nội Mới

Mới đây, theo thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt đối với một trường hợp xe đầu kéo vi phạm nhiều quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa, với tổng mức phạt 164,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h35' ngày 26/11, tại Km43+000 quốc lộ 32, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 22H-020.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 22RM-001.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về kích thước thành thùng nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, đo đạc thực tế, lực lượng chức năng xác định tài xế T.X.H (sinh năm 1983, trú tại Tuyên Quang) có các hành vi vi phạm: Điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng vượt trọng tải của xe trên 50% đến 100%; kéo theo sơ mi rơ moóc có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép từ 50% đến 100%.

Căn cứ các quy định hiện hành, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải T.H.Group, với tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 164,5 triệu đồng.

Ngoài ra, phương tiện bị tước tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1-3 tháng; lái xe bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cùng với việc xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh; không giao phương tiện cho lái xe khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, không yêu cầu hoặc tạo điều kiện để lái xe chở hàng vượt tải trọng cho phép.

Đối với đội ngũ lái xe, cần chủ động tìm hiểu các quy định về tuyến đường, thời gian được phép lưu thông, tải trọng phương tiện và hàng hóa trước khi xuất phát.

Minh Đức (Theo Hà Nội Mới, An ninh Thủ đô)