Mạnh tay xử lý tình trạng ô tô 'vây' cổng trường, lấn chiếm ngõ ngách

Đỗ xe tràn lan, cản trở giao thông

Đã từ lâu, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi đỗ xe trái phép, đặc biệt là quanh khu vực các trường học, đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều khu vực nội thành Hà Nội. Tại đây, không khó để bắt gặp cảnh tượng những chiếc ô tô “vô chủ” án ngữ suốt nhiều ngày hay những hàng xe ngày đêm quây kín lối vào, biến các tuyến ngõ nhỏ thành nút thắt cổ chai đầy hiểm trở.

Xe ô tô dừng đỗ trước đỗ cổng Trường Mầm non Nghĩa Đô. Ảnh: Người dân cung cấp.

Câu chuyện tại ngõ 28 Võ Chí Công (phường Tây Hồ) là một minh chứng rõ nét. Nơi đây, người dân từng phải chịu cảnh những chiếc xe ô tô thường xuyên đỗ trước cổng Trường Mầm non Nghĩa Đô mà không hề di chuyển. Chiếc xe án ngữ giữa không gian vốn đã chật hẹp, cản trở việc đi lại của người dân, làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt thường ngày và gây mất mỹ quan đô thị.

Xe ô tô dừng đỗ chắn cổng Trường Mầm non Tương Mai phân hiệu 1. Ảnh: Người dân cung cấp.

Tương tự, tại số 20 ngõ Trại Cá (phân hiệu 1, Trường Mầm non Tương Mai), bức tranh giao thông cũng ngột ngạt không kém. Vào mỗi giờ cao điểm đưa đón trẻ, hàng loạt ô tô đỗ kín che khuất tầm nhìn, khiến phụ huynh và học sinh len lỏi, chật vật mỗi khi di chuyển qua. Chị Phạm Thanh Hoa, một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Tương Mai chia sẻ: “Mỗi lần đưa con đến trường là một lần áp lực. Ô tô đỗ chi chít từ đầu ngõ đến sát cổng, còi xe inh ỏi, trẻ nhỏ sợ hãi vì không gian quá ngột ngạt. Tình trạng này kéo dài khiến ai nấy đều mệt mỏi và chờ đợi một sự can thiệp quyết liệt từ phía cơ quan chức năng".

Mạnh tay xử lý, trả lại đường thông hè thoáng cho người dân

Trước những bức xúc chính đáng của người dân và phụ huynh học sinh, lực lượng chức năng các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã không có những động thái kiên quyết chuyển từ nhắc nhở sang áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm khắc nhằm lập lại trật tự kỷ cương.

Lực lượng chức năng phường Tương Mai tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại cổng Trường Mầm non Tương Mai. Ảnh: Vân Nhi.

Tại “điểm nóng” ngõ 28 Võ Chí Công, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an phường Tây Hồ đã nhanh chóng phân công Tổ cảnh sát trật tự xuống hiện trường, trực tiếp nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện di chuyển xe ra khỏi khu vực. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng chấn chỉnh các hộ kinh doanh xung quanh, yêu cầu sắp xếp gọn gàng vật dụng, cây cảnh, tuyệt đối không lấn chiếm lối đi chung.

Lãnh đạo Công an phường Tây Hồ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát giao thông số 2 để xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định; đồng thời tham mưu cho các đơn vị chức năngphường duy trì kiểm tra thường xuyên, không để tái diễn vi phạm.

Tại ngõ Trại Cá, Công an phường Tương Mai đã có những động thái xử lý cứng rắn. Cụ thể, ngay khi ghi nhận thông tin phản ánh về tình trạng xe ô tô đỗ kín cổng trường gây ùn tắc, Công an phường đã tăng cường tuần tra, lập biên bản xử lý 4 trường hợp đỗ xe sai quy định và kiên quyết cẩu kéo 3 chiếc ô tô không có chủ phương tiện rời khỏi hiện trường. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 4 trích xuất hình ảnh, mời các chủ phương tiện vi phạm lên làm việc để răn đe và xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

Những động thái mạnh tay, ra quân quyết liệt của Công an các phường Tây Hồ, Tương Mai cùng sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã tạo ra hiệu ứng tích cực rõ rệt. Người dân kỳ vọng rằng, với sự vào cuộc thường xuyên và không có vùng cấm, những tuyến ngõ nhỏ xung quanh các trường học sẽ được giữ gìn thông thoáng lâu dài.