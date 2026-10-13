Mạnh tay xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Dương Hòa

Khối lượng cưỡng chế giảm do người dân tự giác chấp hành

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại khu Sông Nổi, xã Dương Hòa cho thấy, đoàn cưỡng chế bắt đầu xử lý theo quy định đối với một công trình có diện tích gần 400m2, kết cấu khung khép, mái tôn. Chủ đầu tư là ông Trần Văn Tuyến, người trú tại địa phương. Đây là một trong 2 trường hợp không chấp hành yêu cầu tự giác tháo dỡ.

Lực lượng cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ tại khu Sông Nổi, xã Dương Hòa. Ảnh: Thái Trọng.

Lãnh đạo UBND và Công an xã Dương Hòa chỉ đạo cưỡng chế tại hiện trường. Ảnh: Thái Trọng.

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa cho biết, thời gian qua, UBND xã Dương Hòa đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất theo quy định của pháp luật. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng, đến nay, công tác vận động đã đạt được những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa khẳng định, toàn bộ các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp hiện nay trên địa bàn xã đều tồn tại từ trước 1/7/2025. Video: Xuân Song - Thái Trọng.

Công trình còn lại bị cưỡng chế nằm ở khu Cửa Chế Thượng, thôn 7, xã Dương Hòa có diện tích 211m2. Chủ đầu tư là ông Nguyễn Duy Tiến đã tiến hành xây dựng từ trước 1/7/2025. Lực lượng cưỡng chế hỗ trợ gia đình di chuyển các tài sản là vật dụng sinh hoạt ra khỏi công trình trước khi tiến hành tháo dỡ.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động

Liên tục nhiều ngày trước đó, lãnh đạo UBND xã Dương Hòa đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình, cá nhân có công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, đồng thời đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, cơ bản các hộ đã nghiêm túc chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm. Cụ thể: có 7 hộ đã tự giác tháo dỡ hoàn toàn 100% công trình; 13 hộ đã tháo dỡ đạt từ 80% đến 90% khối lượng và đang tiếp tục triển khai tháo dỡ phần còn lại. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động gắn với kiểm tra, đôn đốc của chính quyền địa phương.

Tại buổi kiểm tra gần nhất vào ngày 12/10, ông Lê Đức Phóng, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa đã yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân chưa hoàn thành việc tháo dỡ khẩn trương thực hiện dứt điểm, không để kéo dài tình trạng vi phạm; đồng thời giao các bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, kiểm tra tiến độ, hướng dẫn và đôn đốc các hộ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai.

Chiều ngày 12/10, đoàn công tác của xã Dương Hòa do ông Lê Đức Phóng, Chủ tịch UBND xã vẫn kiên trì vận động từng trường hợp vi phạm tự giác khắc phục. Ảnh: Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa.

Tiếp tục ghi nhận công tác cưỡng chế, xử lý tại địa bàn thôn Dương Liễu 5, chúng tôi có mặt tại công trình đã tự giác tháo dỡ xong của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Hoàn. Ông Hoàn cho biết: “Gia đình tôi xây dựng nhà xưởng rộng gần 300m2 này từ 3 năm trước đây. Mới đưa vào sử dụng để sản xuất đồ gỗ được 2 năm thì đến nay, chấp hành yêu cầu của chính quyền, gia đình đã tự tổ chức tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Việc này cũng xuất phát hoàn toàn từ nhu cầu mặt bằng sản xuất của gia đình. Tôi cũng mong muốn là địa phương sắp tới đây sớm bố trí làm sao đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp để chúng tôi có điều kiện sản xuất hợp pháp.”

Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Hoàn tại thôn Dương Liễu 4, xã Dương Hòa tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Thái Trọng.

Việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp thể hiện quyết tâm của xã Dương Hòa trong thực hiện Kết luận số 114 của Thành ủy Hà Nội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm, lập lại kỷ cương, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật về công tác quản lý đất đai trên địa bàn./.