Mạnh tay 'vung' 276 triệu USD tài trợ bầu cử giữa nhiệm kỳ, tỷ phú Elon Musk lập kỷ lục

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao Huân chương Khoa học quốc gia cho tỷ phú Elon Musk tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ nguyên hoàng kim của đổi mới sáng tạo Mỹ, ngày 8/10. (Nguồn: Getty Images)

Theo các nguồn tin, kể từ tháng 7, ông Musk đã chi hơn 276 triệu USD để hỗ trợ các chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa. Ông Andrew Romeo, người phát ngôn của Siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC), đã xác nhận số tiền đóng góp này.

Khoản tài trợ bao gồm 158 triệu USD được chuyển đến Quỹ lãnh đạo thượng viện (SLF), tổ chức vận động chính trị chuyên hỗ trợ các ứng viên thượng viện của đảng Cộng hòa. Theo The New York Times, đây là một trong những khoản đóng góp chính trị lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Ngoài ra, 76 triệu USD được chuyển đến America PAC, tổ chức vận động chính trị do ông Musk thành lập. Khoản tiền này được sử dụng cho các chiến dịch vận động cử tri quy mô lớn, tương tự hoạt động ông từng triển khai nhằm hỗ trợ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tỷ phú người Mỹ cũng đóng góp thêm 20 triệu USD, gồm 10 triệu USD cho Hiệp hội Thống đốc đảng Cộng hòa (RGA) và 10 triệu USD cho tổ chức Lone Star Liberty PAC. Bên cạnh đó, Hiệp hội Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa (RAGA) nhận thêm 2 triệu USD từ ông.

Việc tiếp tục rót tiền vào các chiến dịch tranh cử đánh dấu sự thay đổi lập trường rõ rệt so với hồi tháng 5, khi ông chủ SpaceX cho biết sẽ cắt giảm chi tiêu chính trị trong tương lai với lý do: “Tôi đã đóng góp đủ”.

Dù chi số tiền khổng lồ, tỷ phú Musk nhìn chung vẫn giữ thái độ kín tiếng trong kỳ bầu cử lần này. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự hiện diện nổi bật của ông bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại các cuộc vận động tranh cử năm 2024 hay vai trò trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ tổng thống mới, khi đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE).

Quan hệ giữa hai người từng rạn nứt sau khi ông Musk rời khỏi vị trí này do bất đồng quan điểm với người đứng đầu Nhà Trắng. Tuy nhiên, cả hai sau đó đã hàn gắn quan hệ. Gần đây, Tổng thống Mỹ đã trao Huân chương Khoa học quốc gia cho vị tỷ phú.

Tài sản ròng của ông Musk liên tục biến động quanh mốc nghìn tỷ USD trong năm nay do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán. Theo tạp chí Forbes, khối tài sản của ông một lần nữa vượt mốc 1.000 tỷ USD vào tuần trước.

Hiện tại, đảng Cộng hòa đang có lợi thế về nguồn lực tài chính so với đảng Dân chủ. Đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi đối với đảng Cộng hòa trong bối cảnh đảng này đối mặt với nguy cơ mất đi sự ủng hộ của cử tri do những bất mãn liên quan đến hiệu quả điều hành của chính quyền Tổng thống Trump, tình trạng lạm phát kéo dài và cuộc xung đột với Iran.

(theo The New York Times)