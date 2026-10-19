Mạnh tay với nạn 'chặt chém' du khách

Đoạn video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến chỉ trích. Qua điều tra, cảnh sát xác định tài xế thừa nhận đã yêu cầu hai du khách mức cước 4.000 baht. Mức phạt 1.500 baht đối với tài xế này đặt ra câu hỏi về tính răn đe của các biện pháp xử lý, cũng như yêu cầu bảo vệ quyền lợi du khách tại những điểm đến quốc tế.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Cẩm Tú

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở khoản tiền cước cao gấp nhiều lần số tiền du khách thực trả, mà còn ở nguy cơ những hành vi tương tự tái diễn nếu chế tài không đủ sức ngăn chặn.

Đối với du khách nước ngoài, việc không thông thạo ngôn ngữ, thiếu thông tin về giá cả và chưa quen với phương thức đi lại tại địa phương khiến họ dễ rơi vào thế bất lợi khi sự việc xảy ra.

Một hành vi “chặt chém” có thể chỉ đem lại lợi ích trước mắt cho cá nhân vi phạm, nhưng hậu quả lại vượt xa số tiền thu được. Những hình ảnh và thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội có thể làm suy giảm niềm tin của du khách, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và gây thiệt hại cho những người kinh doanh dịch vụ du lịch chân chính.

Vì vậy, xử phạt hành chính là cần thiết, nhưng không nên dừng lại ở việc giải quyết từng vụ việc riêng lẻ. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải phục vụ du lịch, công khai mức cước, yêu cầu niêm yết giá rõ ràng và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình thu phí trái quy định. Với hành vi tái phạm cần áp dụng các biện pháp mạnh hơn theo quy định pháp luật.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, các nền tảng đặt xe, cơ sở lưu trú và đơn vị tổ chức sự kiện cũng có thể góp phần cung cấp thông tin về phương tiện, giá cước và kênh phản ánh vi phạm. Du khách cần được hướng dẫn cách lựa chọn dịch vụ đáng tin cậy, lưu giữ bằng chứng giao dịch và liên hệ cơ quan chức năng khi quyền lợi bị xâm phạm.

Thái Lan cũng như nhiều quốc gia đều nhận thức được rằng chất lượng dịch vụ và cảm giác an toàn của du khách là những yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của điểm đến. Một môi trường du lịch văn minh không thể tồn tại nếu khách hàng luôn phải lo ngại bị lợi dụng.

Vụ việc tại Bangkok cho thấy muốn chấm dứt nạn “chặt chém” du khách, cần tăng cường giám sát và xử phạt nghiêm minh, đủ sức răn đe. Đây là điều kiện quan trọng để bảo vệ quyền lợi du khách, giữ gìn hình ảnh và uy tín của điểm đến.