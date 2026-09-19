Mạnh tay tất toán 3.000 tỷ nợ trái phiếu, Ngân hàng Quân đội (MBB) tiến tới mốc vốn điều lệ trăm nghìn tỷ

Cấu trúc lại nợ vay và kế hoạch huy động 6.000 tỷ đồng vốn cấp hai

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã chứng khoán: MBB) vừa hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MB12525. Lô giấy tờ có giá này có tổng trị giá 3.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 08 tháng 09 năm 2025 với kỳ hạn ba năm. Giao dịch mua lại được thực hiện vào ngày 08 tháng 09 năm 2026, đồng nghĩa với việc tổ chức phát hành đã thanh toán dứt điểm khoản nợ này chỉ sau đúng một năm lưu hành trên thị trường.

Ngay sau khi xóa sổ khoản nợ cũ, Hội đồng quản trị ngân hàng đã phê duyệt sửa đổi và bổ sung phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp hai lần ba theo hình thức bán lẻ. Theo bản kế hoạch mới nhất, tổ chức tín dụng này dự kiến phân phối tổng cộng 60.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng một đơn vị. Nếu phân phối thành công toàn bộ, nhà băng sẽ thu về số tiền tối đa 6.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu sắp chào bán thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Quy trình phân phối được chia nhỏ thành 50 đợt với kỳ hạn dao động từ năm năm đến mười năm, bắt đầu triển khai ngay trong tháng 09 năm 2026. Nguồn tiền thu về sẽ được ngân hàng sử dụng để tài trợ vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định và cho vay tiêu dùng cá nhân. Dữ liệu trên thị trường cũng ghi nhận đơn vị này vừa huy động thành công 500 tỷ đồng qua lô trái phiếu mã MBBL12625 có kỳ hạn năm năm vào cuối tháng 08 vừa qua.

Chào bán hàng trăm triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ

Trên thị trường cổ phiếu, Ngân hàng Quân đội đang trong giai đoạn triển khai đợt chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Chương trình phân phối này áp dụng tỷ lệ thực hiện quyền mua 10 chia 1. Cụ thể, nhà đầu tư sở hữu mười cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu phát hành mới. Danh sách cổ đông thụ hưởng đã được chốt vào ngày 12 tháng 08 năm 2026 và thời gian tiếp nhận đăng ký mua kéo dài đến hết ngày 07 tháng 09 năm 2026.

Mức giá chào bán được ban lãnh đạo ngân hàng thống nhất ở mức 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ước tính từ tỷ lệ này, nhà băng dự kiến sẽ thu về gần 8.055 tỷ đồng tiền mặt. Toàn bộ nguồn lực tài chính mới này sẽ được bổ sung trực tiếp vào nguồn vốn hoạt động kinh doanh cốt lõi của đơn vị, tuân thủ nguyên tắc an toàn và hiệu quả đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hiện tại, kết quả cuối cùng của đợt chào bán này chưa được tổ chức phát hành công bố chính thức. Khi hoàn tất các thủ tục ghi nhận vốn và phân phối cổ phiếu thành công, quy mô vốn điều lệ của Ngân hàng Quân đội sẽ tiếp tục được mở rộng, dự kiến vươn lên mức kỷ lục 100.687 tỷ đồng.