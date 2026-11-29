Các đơn vị chức năng xã Lạc Dương ra quân giải tỏa các điểm “nóng” về tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép công trình trên đất lâm nghiệp

Giải tỏa nóngcác điểm lấn chiếm đất rừng

Tại khu vực Đarahoa, một trong những địa bàn trọng điểm thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý các hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp đang được triển khai khẩn trương. Với tinh thần chủ động, không để vi phạm kéo dài, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tổ chức giải tỏa các công trình trái phép ngay khi mới phát sinh.

Ghi nhận trong ngày 24/11, dù là ngày nghỉ lễ, thế nhưng 100% cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa, thuộc xã Lạc Dương, vẫn túc trực, bảo đảm quân số thường trực. Ngay khi nhận được thông tin về tình trạng lấn chiếm đất rừng, san gạt mặt bằng trái phép tại Khoảnh 6 và Khoảnh 14, Tiểu khu 144A, lực lượng của trạm đã nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra, xác minh.

Cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa thực hiện giải tỏa nóng công trình nhà tạm lấn chiếm đất rừng tại Khoảnh 6 và Khoảnh 14, Tiểu khu 144A, xã Lạc Dương

Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện một số diện tích đất lâm nghiệp có dấu hiệu bị lấn chiếm, san gạt trái phép để phục vụ mục đích sản xuất. Tại khu vực vi phạm, chủ sử dụng đất còn thuê người dựng nhà kính trái phép, với diện tích đang thi công khoảng 2.000 m². Cùng với đó là một nhà tạm bằng gỗ được dựng trên diện tích đất lâm nghiệp.

Trước tình hình trên, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng vi phạm, yêu cầu chủ vi phạm dừng ngay việc thi công, đồng thời tự nguyện tháo dỡ các công trình trái phép. Chủ vi phạm đã đồng ý thực hiện.

Tuy nhiên, để bảo đảm việc giải tỏa được thực hiện kịp thời, tránh tình trạng công trình tiếp tục được xây dựng, gây khó khăn cho công tác xử lý, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, nhân viên cùng các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng tham gia hỗ trợ tại hiện trường.

Cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa thực hiện giải tỏa nóng công trình nhà tạm lấn chiếm đất rừng tại Khoảnh 6 và Khoảnh 14, Tiểu khu 144A, xã Lạc Dương

Trong ngày 24/11, lực lượng chức năng đã tổ chức giải tỏa nóng, tháo dỡ 1 nhà tạm bằng gỗ và khoảng 2.000 m² nhà kính đang trong quá trình thi công. Việc xử lý được triển khai khẩn trương, thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng trong việc ngăn chặn các hành vi xâm phạm đất lâm nghiệp.

Không dừng lại ở việc giải tỏa công trình vi phạm, ngay trong ngày, đơn vị còn huy động các nguồn lực, mua cây giống và vật tư để tiến hành trồng lại rừng trên diện tích vừa được giải tỏa. Đây là giải pháp nhằm khôi phục hiện trạng đất lâm nghiệp, từng bước phục hồi diện tích rừng bị tác động, cũng như hạn chế nguy cơ tái lấn chiếm.

Cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa thực hiện giải tỏa nóng công trình nhà kính lấn chiếm đất rừng tại Khoảnh 6 và Khoảnh 14, Tiểu khu 144A, xã Lạc Dương

Ông Dương Quốc Thuận, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa cho biết, ngay sau khi phát hiện các vị trí có dấu hiệu vi phạm, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng đã nhanh chóng rà soát, kiểm tra và đối chiếu toàn bộ hiện trạng. Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan đã có báo cáo bước đầu, phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Thực tế cho thấy, việc giải tỏa các công trình trái phép ngay khi mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các diện tích bị lấn chiếm có thể tiếp tục bị san gạt, xây dựng công trình kiên cố, mở rộng quy mô sản xuất, gây khó khăn cho việc khôi phục hiện trạng và xử lý vi phạm.

Tăng cường tuần tra, ngăn tái lấn chiếm

Ông Đinh Hữu Đạo, Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim cho biết, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng, đơn vị đang đẩy mạnh triển khai các kế hoạch kiểm tra, xử lý những vị trí lấn chiếm đất lâm nghiệp trên toàn lâm phần được giao quản lý.

Trong ngày 24/11, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim đã thực hiện giải tỏa nóng 2.000 m² xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại vị trí Khoảnh 6 và Khoảnh 14, Tiểu khu 144A, xã Lạc Dương

Cụ thể, trong năm 2026, đơn vị triển khai Kế hoạch số 01/KH-BQL ngày 8/1/2026 về tuần tra, kiểm tra và xử lý các vị trí lấn, chiếm đất lâm nghiệp. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BQL ngày 21/10/2026 về ra quân cao điểm tuần tra, kiểm tra và xử lý các vị trí lấn, chiếm đất lâm nghiệp trong tháng 11/2026.

Các kế hoạch được triển khai nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ rừng với các đơn vị, địa phương liên quan; chủ động rà soát, xác định những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm, tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Các đơn vị nhanh chóng thực hiện trồng lại rừng sau khi giải tỏa các diện tích lấn chiếm

Đặc biệt, đối với những diện tích bị lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp, san gạt mặt bằng, dựng nhà tạm, nhà tiền chế hoặc xây dựng nhà kính, đơn vị tập trung kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng và các hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp. Những trường hợp đủ điều kiện xử lý được lập hồ sơ theo quy định; các diện tích đã có quyết định xử phạt tiếp tục được theo dõi, yêu cầu khắc phục hậu quả, không để phát sinh vi phạm mới.

Trong năm 2026, toàn Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim đã tổ chức giải tỏa nóng các diện tích lấn chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích 26,6867 ha tại 137 vị trí. Kết quả này cho thấy nỗ lực của đơn vị trong việc phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm đất rừng, từng bước lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp.

Các đơn vị chức năng cắm các bảng cảnh báo tại những khu vực trọng yếu xã Lạc Dương, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng để mở rộng diện tích sản xuất

Tuy nhiên, để những kết quả đạt được thực sự bền vững, công tác quản lý sau giải tỏa tiếp tục được đặt ra với yêu cầu cao. Bởi thực tế, nếu chỉ tổ chức tháo dỡ công trình mà không thường xuyên kiểm tra, giám sát, các diện tích đã giải tỏa vẫn có nguy cơ bị tái lấn chiếm, nhất là tại những khu vực có nhu cầu mở rộng đất sản xuất.

Do đó, cùng với việc xử lý các vụ việc phát sinh, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim chú trọng theo dõi hiện trạng các vị trí đã giải tỏa, phối hợp với địa phương và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện những dấu hiệu tái lấn chiếm. Việc trồng lại rừng trên diện tích được giải tỏa cũng được triển khai nhằm khôi phục thảm thực vật, từng bước đưa đất lâm nghiệp trở về hiện trạng phù hợp với mục đích quản lý.

Các đơn vị chức năng xã Lạc Dương phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim thực hiện các đợt truy quét khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

Đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các trạm quản lý, bảo vệ rừng, yêu cầu đặt ra là duy trì tuần tra thường xuyên, bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tại từng tiểu khu, khoảnh, lô rừng. Khi phát hiện hành vi san gạt, dựng công trình hoặc tổ chức sản xuất trái phép trên đất lâm nghiệp, lực lượng chức năng phải kịp thời kiểm tra, báo cáo và phối hợp xử lý, không để vi phạm kéo dài, mở rộng, ông Đinh Hữu Đạo cho hay.