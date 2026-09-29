Mạnh tay đấu tranh với tội phạm mạng, ngăn chặn nội dung độc hại

Các bị can bị khởi tố.(Ảnh: BCA).

Sản xuất phim “xã hội đen” để câu view

Một trong những vụ việc được Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện do Phạm Tiến Mạnh, tức “Thật Mạnh” (SN 1990, trú tại Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Tuý (SN 1992; trú tại Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội Youtube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn.

Để sản xuất loại phim này, Mạnh, Tuý tìm, thuê Bàn Văn Huấn (SN 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình), Lê Đình Quyền (SN 1990, trú tại Hà Nội), Vũ Bá Đằng (SN 1994; trú tại tỉnh Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác là “Dũng trọc Hà Đông” là đối tượng giang hồ nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (là những người họ hàng, thân quen, người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản "Đời TV" của Mạnh).

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh.

Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng Youtube, trong đó có 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây.

Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng đạn để thanh toán, cổ suý bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng Youtube có hàng triệu lượt xem, tương tác.

Mục đích của nhóm đối tượng là thu hút người đăng ký, theo dõi, tăng lượt xem, lượt thích và tương tác để tạo nguồn thu từ nền tảng YouTube. Để thực hiện việc sản xuất phim, Mạnh và Túy tìm, thuê nhiều người tham gia các công đoạn như đạo diễn, quay phim, chuẩn bị đạo cụ và dàn dựng các phân cảnh.

Theo tài liệu của cơ quan công an, việc các video có nội dung bạo lực, cổ súy lối sống giang hồ thu hút lượng lớn người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ có thể tạo ra nhận thức lệch lạc, nhất là đối với thanh thiếu niên đang trong quá trình hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật.

Từ những hình ảnh được dàn dựng trong video, hành vi bạo lực có nguy cơ bị nhìn nhận như một cách thức giải quyết mâu thuẫn, đồng thời tạo tâm lý bắt chước, làm theo.

Cơ quan công an nhận định những tác động này có thể ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng như hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Ngày 22/9/2026, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cơ quan điều tra đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 người về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Gần 800 video quảng bá thiết bị “cờ bạc bịp”

Một vụ việc khác được Cục Cảnh sát hình sự phát hiện liên quan đến Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng tại Hải Phòng.

Theo tài liệu, Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất phân vai, dàn dựng kịch bản và quay các video mô tả hoạt động đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá.

Đáng chú ý, trong các video còn lồng ghép nội dung quảng cáo các loại thiết bị phục vụ gian lận trong đánh bạc, kèm thông tin liên hệ để bán hàng nhằm kiếm lời.

Hai bị can (từ trái qua phải): Phạm Huy Tuyền và Vũ Văn Hiếu. (Ảnh: Bộ Công an)

Các sản phẩm được quảng cáo gồm nhiều loại thiết bị như kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp... Theo tài liệu điều tra, những thiết bị này được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội.

Sau khi quay, các video được đăng tải lên fanpage và tài khoản cá nhân trên Facebook. Nội dung nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ.

Đến nay, nhóm đối tượng đã đăng tải gần 800 video, với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác. Trong đó, một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Việc sử dụng mạng xã hội để phát tán những nội dung liên quan đến đánh bạc, đồng thời quảng bá các thiết bị phục vụ hành vi gian lận không chỉ nhằm thu hút người xem mà còn gắn với mục đích kinh doanh, kiếm lời. Cơ quan công an xác định hoạt động này gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và uy tín của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng khác trong vụ việc quảng bá thiết bị “cờ bạc bịp”tại cơ quan công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng gồm: Phạm Huy Tuyền, Phạm Huy Tiến, Vũ Văn Hiếu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Công Tiệp, Phạm Duy Hải, Lương Văn Tuỳnh và Phạm Huy Tú về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can; đồng thời điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Không cổ xúy hành vi vi phạm pháp luật

Từ các vụ việc trên, cơ quan công an tiếp tục cảnh báo về việc lợi dụng mạng xã hội để sản xuất, đăng tải và phát tán những nội dung tiêu cực, độc hại.

Theo Bộ Công an khuyến cáo, khi tham gia mạng xã hội, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Luật An ninh mạng, đặc biệt trong việc đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng.

Người dân, nghệ sĩ, diễn viên được khuyến cáo không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử theo kiểu giang hồ, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội chỉ để câu view, câu like, tăng tương tác và kiếm tiền.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin tiêu cực, độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến người xem, uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, việc xây dựng các nội dung có tính bạo lực, cổ súy hành vi phạm pháp rồi sử dụng lượng người xem để tạo thu nhập cho thấy ranh giới giữa hoạt động sáng tạo nội dung và hành vi vi phạm pháp luật cần được nhận thức rõ.

Các vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý. Kết quả này cũng cho thấy việc quản lý, rà soát hoạt động trên không gian mạng đang được tăng cường, trong đó tập trung vào những nhóm đối tượng có dấu hiệu lợi dụng nền tảng mạng xã hội để phát tán nội dung độc hại, cổ súy hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.