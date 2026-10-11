Mạnh Quỳnh bị vỡ xương mắt cá chân vẫn về Việt Nam vì một nam NSƯT

Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi giới thiệu liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát của NSƯT Kim Tiểu Long. Đáng nói, nam ca sĩ trở về Việt Nam trong tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục sau một tai nạn xảy ra cách đây không lâu.

Theo đó, Mạnh Quỳnh gặp sự cố trong lúc chơi thể thao, dẫn đến chấn thương và vỡ xương mắt cá chân phải. Tai nạn khiến việc đi lại của nam ca sĩ gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Dù vậy, Mạnh Quỳnh vẫn quyết định thực hiện chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam để có mặt trong sự kiện quan trọng của người đồng nghiệp thân thiết.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh gặp chấn thương nghiêm trọng ở chân cách đây chưa lâu.

Chia sẻ về quyết định này, Mạnh Quỳnh cho biết anh và NSƯT Kim Tiểu Long vốn có mối quan hệ gắn bó nhiều năm. Nam ca sĩ cũng là một trong những người đầu tiên được Kim Tiểu Long chia sẻ về kế hoạch tổ chức liveshow đánh dấu cột mốc 35 năm hoạt động nghệ thuật.

Chính vì vậy, dù đang gặp chấn thương ở chân, Mạnh Quỳnh vẫn không ngần ngại dành khoảng 35 tiếng di chuyển từ Mỹ về Việt Nam để trực tiếp chúc mừng và ủng hộ đồng nghiệp. Với Mạnh Quỳnh, đây không đơn thuần là việc tham dự một sự kiện mà còn là cách anh thể hiện sự trân trọng dành cho tình cảm đồng nghiệp đã được vun đắp qua nhiều năm.

Sự hiện diện của Mạnh Quỳnh trong hoàn cảnh đặc biệt này phần nào cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ. Bởi lẽ, việc phải di chuyển liên tục trên một hành trình dài vốn đã không dễ dàng, đặc biệt với người đang gặp chấn thương ở chân.

Mạnh Quỳnh và NSƯT Kim Tiểu Long vốn là những đồng nghiệp vô cùng thân thiết.

Được biết, Mạnh Quỳnh là giọng ca quen thuộc với đông đảo khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình, bolero. Dù sinh sống và hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Mỹ, nam ca sĩ vẫn thường xuyên trở về Việt Nam để biểu diễn, gặp gỡ đồng nghiệp cũng như duy trì sự kết nối với người hâm mộ quê nhà.

Trong khi đó, NSƯT Kim Tiểu Long là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, đồng thời ghi dấu ấn ở lĩnh vực ca nhạc. Giữa những bộn bề của cuộc sống và công việc, việc Mạnh Quỳnh bất chấp những bất tiện do chấn thương để trở về Việt Nam đã trở thành một câu chuyện đẹp về tình đồng nghiệp. Đôi khi, sự trân trọng không chỉ nằm ở những lời chúc mừng mà còn được thể hiện bằng hành động thiết thực, như cách Mạnh Quỳnh dành thời gian vượt hàng nghìn cây số để có mặt trong ngày vui của người đồng nghiệp thân thiết.