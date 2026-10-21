Mảnh nhôm khắc tên liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì

Sau khi vệ sinh, xử lý vết hoen gỉ trên mảnh nhôm và qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các chữ được khắc là: “LIỆT SỸ/NGUYỄN THANH TRÌ/HY SINH 18-5-70”.

Mặt sau tấm bia nhôm khi được khai quật cùng với hài cốt liệt sĩ (ảnh trái); mặt sau tấm bia nhôm khi được xử lý (ảnh phải) Ảnh: HUỲNH CÔNG

Được biết, thông tin về hài cốt liệt sĩ (HCLS) được ông Siu Pích (sinh năm 1952, trú tại làng Bi, xã Ia Dom) cung cấp. Trước đó, trong quá trình làm rẫy, ông Siu Pích phát hiện mảnh tăng và xương nghi là HCLS và đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Từ di vật mảnh nhôm có khắc tên liệt sĩ, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Gia Lai mong muốn các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và nhân dân nếu biết và có thông tin về gia đình, người thân liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì xin gửi về: Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, số 37 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, qua số điện thoại: 0963.797.224 (Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú) hoặc 0972.045.656 (Trung tá Nguyễn Trung Tín).