Ngày 27/11, lãnh đạo xã Quảng Trực cho biết địa phương phối hợp với Đội K75, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. Đặc biệt, có đến 7 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực từng đặt Bệnh xá Quân y K20.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Trực. Ảnh: Thu Hương

Theo đó, hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở khu vực từng là bệnh xá. Các hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng, võng dù. Mỗi tăng có lọ thủy tinh penicillin nhưng nắp đã bị mục nên chưa thể xác định được thông tin.

Theo lãnh đạo xã Quảng Trực, trước đó, theo sơ đồ về khu vực từng đặt Bệnh xá Quân y K20 tại địa phương nghi có nhiều hài cốt liệt sĩ do một cựu chiến binh cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng trực đã phối hợp với Đội K75 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Sau khoảng 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này và 1 hài cốt liệt sĩ ở vị trí khác trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Quảng Trực thông tin, khả năng khu vực từng là Bệnh xá Quân y K20 còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Do vậy, địa phương đang phối hợp cùng Đội K75 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Dương Huy Toàn - Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Trực cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm và quyết tâm không bỏ sót bất kỳ vị trí nào có manh mối.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Trực mong muốn tiếp tục nhận được thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân để có thêm cơ sở tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại.

Trước đó cũng tại Lâm Đồng, ngày 11/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh này (Đội K75) cho biết đơn vị tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật tại xã Hàm Thuận Bắc.

Ba hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực tổ 2, thôn Hàm Phú; tổ 7, thôn Phú Hòa và thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc.

Trong 3 hài cốt liệt sĩ này, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt cùng một số di vật được tìm thấy gồm đèn, dầu gió, gương vuông, ví da... Sau khi hoàn thành công tác khai quật, cả 3 hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu, số hóa thông tin theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, tỉ mỉ.

Các bộ hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, xã Hồng Sơn.