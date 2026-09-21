Mánh khóe lừa đảo 'chạy' việc làm của gã đàn ông '9X'

Ngày 21-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, ở phường Khương Đình, Hà Nội) tổng mức án 16 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2013, Nguyễn Xuân Tú là chiến sỹ nghĩa vụ tại một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Ngày 26-02-2016, anh ta xuất ngũ.

Ảnh minh họa.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 11-2019, để có tiền chi tiêu cá nhân, Tú đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là cán bộ công an và công tác tại Bộ phận An ninh hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài.

Anh ta quen biết với nhiều lãnh đạo nên có khả năng xin việc vào Bộ phận An ninh hàng không thuộc Cảng vụ hàng không Miền Bắc - Cục Hàng không Việt Nam. Tùy vào vị trí, nguyện vọng công việc mà mức tiền chi phí cho các trường hợp là khác nhau.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Xuân Tú đã chiếm đoạt được tiền của 2 bị hại với tổng số tiền là 800 triệu đồng. Trường hợp thứ nhất bị cáo chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của bà Lê Thị T, ở Hà Nội.

Theo đó, bà T có người cháu họ đi nghĩa vụ cùng với Nguyễn Xuân Tú. Thời điểm năm 2018 và 2019, bà T thường xuyên sang nhà cháu chơi và quen biết với Tú.

Quá trình quen biết, Tú giới thiệu bản thân công tác tại Bộ phận An ninh soi chiếu Sân bay quốc tế Nội Bài và có mối quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo của Cục hàng không Việt Nam nên có thể xin được việc làm cho nhiều người.

Do thời điểm này bà T có con trai chưa có việc làm nhờ Tú giúp. Tú đồng ý và nói sẽ xin việc với chi phí hết khoảng 200 triệu đồng. Tú không hẹn thời gian xin việc cụ thể.

Sau đó, người nhà bà này đưa 60 triệu đồng cho Tú. Do tin tưởng nên hai bên không lập giấy tờ giao nhận tiền. Sau khi nhận tiền, bị cáo thường xuyên đến nhà bà Thơ chơi, sinh hoạt như người nhà để tạo lòng tin.

Một thời gian sau, Tú tiếp tục nhiều lần yêu cầu bà T đưa tiền để đi xin việc với nhiều lý do như cảm ơn các “sếp”, hồ sơ có vướng mắc phải đi “bôi trơn” và đưa tiền để nhận quyết định tuyển dụng.

Tin tưởng thông tin Tú đưa ra là thật, từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, bà T nhiều lần đưa cho Tú tiền với tổng số 440 triệu đồng đồng.

Sau khi nhận tổng cộng 500 triệu đồng, Tú không gặp gỡ ai, không làm thủ tục gì để xin việc cho con trai bà T vào bộ phận An ninh soi chiếu hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài như hứa hẹn. Thay vào đó, Tú chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tuy nhiên, để tạo sự tin tưởng cho bà T, Tú đã truy cập vào mạng Internet thuê người làm giả Quyết định tuyển dụng của Cảng vụ hàng không Miền Bắc.

Đồng thời thông báo đến ngày 19-6-2020, con trai bà T phải tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ. Khi nào khai giảng Tú sẽ về đưa con trai bà T đi nhập học.

Đến thời điểm tham gia khóa học không thấy Tú về, gia đình bà T nhiều lần gọi hỏi thì bị cáo viện nhiều lý do khác nhau, rồi tắt điện thoại và cắt đứt liên lạc.

Sau đó, gia đình bị hại tìm đến nhà Tú đòi tiền nhưng không được. Ngày 19-5-2025 bà T gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Tú.

Với thủ đoạn tương tự, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền 320 triệu đồng của anh nguyễn Tuấn A (ở Hà Nội)… Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Nguyễn Xuân Tú sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản là 820 triệu đồng.