Mảnh ghép giúp Hoài Lâm tìm thấy hạnh phúc trọn đời bên Ngọc Trinh

Sau khi ca sĩ Hoài Lâm công khai kết hôn với bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trinh, thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong câu chuyện của Hoài Lâm và Ngọc Trinh, điểm thú vị nằm ở việc cả hai cùng có quê ở Vĩnh Long. Một vùng đất tưởng như chỉ là thông tin về quê quán lại trở thành sợi dây gắn kết đặc biệt trong câu chuyện tình cảm của họ.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh đi chụp ảnh cưới cùng nhau.

Nhắc đến Vĩnh Long, người ta dễ hình dung những con sông mang phù sa bồi đắp cho những vườn cây xanh mướt, những chuyến đò lặng lẽ và cuộc sống miệt vườn đậm chất Nam Bộ. Đây cũng là vùng đất gắn với nhiều nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của miền Tây.

Với Hoài Lâm và Ngọc Trinh, Vĩnh Long còn có một ý nghĩa riêng khi cả hai cùng có quê tại vùng đất này. Nếu âm nhạc đưa Hoài Lâm đến gần khán giả, thì trong câu chuyện tình cảm, quê hương lại trở thành điểm chung đặc biệt giữa nam ca sĩ và người bạn đời tương lai.

Vình Long - vùng đất kết duyên cho Hoài Lâm và Ngọc Trinh thành vợ thành chồng.

Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông ngòi, kênh rạch và những vùng đất phù sa màu mỡ. Đặc trưng ấy tạo nên diện mạo rất riêng cho miền đất này, nơi những vườn cây ăn trái xanh tốt trải dài bên các con rạch.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Vĩnh Long là khám phá các cù lao, len qua những con rạch nhỏ, ghé các khu vườn cây ăn trái và thưởng thức những món ăn mang hương vị miền Tây.

Khung cảnh ở Cù Lao Mây. Ảnh: Sưu tầm

Đến đây, du khách có thể cảm nhận một nhịp sống chậm rãi hơn giữa không gian sông nước. Những căn nhà nép bên vườn cây, hàng dừa ven sông hay những chuyến ghe xuôi dòng tạo nên khung cảnh mộc mạc, gần gũi.

Không quá ồn ào, Vĩnh Long hấp dẫn theo cách riêng: càng đi sâu vào những vùng quê, du khách càng dễ bắt gặp những khoảng xanh bình yên và đời sống bản địa vẫn giữ được nét chân chất vốn có.

Khung cảnh quen thuộc của Vĩnh Long.

Bởi vậy, nếu muốn tìm một lý do để khám phá quê hương của cặp đôi, Vĩnh Long không chỉ có những miệt vườn xanh mát hay đặc sản miền Tây. Đây còn là vùng đất gợi nhắc về sự đồng điệu trong nguồn cội của Hoài Lâm và Ngọc Trinh.