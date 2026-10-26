Mảnh đất được bố di chúc thừa kế lên giá 4 tỷ đồng, tôi bàng hoàng trước hành động của anh chị ruột

Từ sáng sớm, trên những hàng ghế ở Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đã kín chỗ, nhiều người phải ngồi dưới đất. Sau những gương mặt mệt mỏi là cuộc chiến không chỉ với bệnh tật mà còn với tiền bạc và nỗi sợ mất đi cơ hội sống.