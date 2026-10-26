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Mảnh đất được bố di chúc thừa kế lên giá 4 tỷ đồng, tôi bàng hoàng trước hành động của anh chị ruột

Mẹ mất sớm, anh chị của tôi làm ăn phương trưởng ổn định trên thành phố hết, bố ốm nằm một chỗ suốt nhiều năm đều do tay tôi phụng dưỡng lo liệu, anh chị rất ít khi về thăm nom. Vậy mà, sau khi bố mất không lâu, cả anh trai và chị gái tôi về tranh giành mảnh đất bố di chúc để lại cho tôi.

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Hồng Thủy

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/manh-dat-duoc-bo-di-chuc-thua-ke-len-gia-4-ty-dong-toi-bang-hoang-truoc-hanh-dong-cua-anh-chi-ruot-172261026112554705.htm