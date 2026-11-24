Từ người ngoại đạo, ông Trương Văn Giáo đã trở thành “tỷ phú dúi”.

Hành trình từ "người ngoại đạo" đến chuyên gia nuôi dúi

Sau thời gian tìm hiểu nhiều mô hình chăn nuôi, ông Trương Văn Giáo nhận thấy dúi má đào, loài vật có nguồn gốc từ Thái Lan, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Đặc biệt, dúi có chi phí thức ăn thấp, trong khi thị trường dúi giống và dúi thương phẩm khá ổn định.

Ông Giáo cho biết, trước khi bắt tay vào nuôi, ông đã sang Thái Lan học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu tập tính, kỹ thuật sinh sản và chăm sóc loài vật này. Năm 2021, sau khi tích lũy kiến thức, ông quyết định dồn vốn xây dựng chuồng trại và mua con giống.Việc đầu tư tiền tỷ vào một vật nuôi còn khá mới mẻ tại địa phương khiến nhiều người thân, hàng xóm lo ngại. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Xác định dúi là loài ưa sạch sẽ, thoáng mát và yên tĩnh, ông đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín với thiết bị phun sương, quạt thông gió, làm mát vào mùa hè và sưởi ấm mùa đông. Một phần năng lượng vận hành được cung cấp từ hệ thống điện mặt trời. Mỗi con dúi được nuôi trong ô riêng, bảo đảm chuồng trại khô ráo, sạch sẽ và tránh ánh sáng trực tiếp.

Trong quá trình chăn nuôi, ông đặc biệt chú trọng các khâu phối giống, chăm sóc dúi sinh sản và tách đàn. Dúi má đào trung bình mỗi năm sinh 3 lứa, mỗi lứa từ 4-6 con. Nguồn thức ăn chủ yếu được tận dụng từ nông sản địa phương như tre, nứa, mía, ngô, khoai, sắn, giúp giảm đáng kể chi phí chăn nuôi. Ngoài ra, dúi không cần uống nước, phân thải khô nên việc vệ sinh chuồng trại khá thuận tiện.

Trang trại nuôi dúi của ông Trương Văn Giáo đã phát triển quy mô đàn lên đến 500 con.

Mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương

Nhờ đầu tư bài bản và áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, trang trại của ông Giáo ngày càng phát triển. Từ 36 cặp dúi giống ban đầu, đến nay đàn dúi đã tăng lên gần 500 con, trong đó khoảng 40 con được chọn làm giống sinh sản.Hiện dúi giống được bán với giá 3-4 triệu đồng/cặp, dúi thương phẩm khoảng 700.000-800.000 đồng/kg. Mô hình mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trước nhu cầu thị trường ngày càng tăng, ông Giáo dự kiến nâng đàn dúi sinh sản lên hơn 100 con.

Theo ông Trần Trung Kiên, cán bộ Phòng Kinh tế xã Văn Kiều, đây là mô hình chăn nuôi mới, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở thêm hướng phát triển sản xuất cho người dân địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đánh giá để có phương án nhân rộng phù hợp.

Thành công của ông Trương Văn Giáo không chỉ nằm ở những con số doanh thu, mà còn ở việc truyền cảm hứng cho nhiều nông dân khác về tư duy dám nghĩ, dám làm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Câu chuyện của ông đã mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng, góp phần nâng cao thu nhập và thay đổi diện mạo kinh tế tại địa phương.