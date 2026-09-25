Mang yêu thương đến với trẻ em vùng biên

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là thông điệp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội đối với trẻ em vùng biên giới

Rộn ràng mùa trăng nơi biên giới

Từ sáng sớm, sân Trường Mầm non Đắk Wil, xã Đắk Wil đã rộn ràng sắc màu trung thu. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ken, Đồn Biên phòng Nậm Na cùng các cô giáo, nhà hảo tâm tất bật chuẩn bị mâm cỗ, đèn ông sao, quà bánh để chờ đón các em nhỏ. Hàng trăm chiếc đèn ông sao được sắp đặt ngay ngắn. Những mâm cỗ nhiều màu sắc dần hoàn thiện dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo. Không khí càng trở nên náo nhiệt khi tiếng trống múa lân vang lên. Những ánh mắt trẻ thơ háo hức hướng về “chú Cuội, chị Hằng”; tiếng cười hòa cùng những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, rước đèn và phá cỗ.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai - Trường Mầm non Đắk Wil chia sẻ: “Các cô mỗi người một việc, người tỉa hoa quả, người bày mâm cỗ, ai cũng háo hức như được trở lại tuổi thơ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp giữa các đơn vị, trung thu năm nay của các em vui hơn, ấm áp hơn”.

Tại đây, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang hơn 500 suất quà, trị giá khoảng 120 triệu đồng đến với trẻ em tại 2 phân hiệu của Trường Mầm non Đắk Wil. Những phần quà gồm bánh kẹo, gấu bông, lồng đèn… được trao tận tay các em.

Các em nhỏ thích thú khi được xem biểu diễn múa lân

Với nhiều em nhỏ nơi vùng biên, được vui trung thu cùng các chú bộ đội là trải nghiệm đặc biệt. Những chiếc đèn ông sao, hộp bánh, món đồ chơi giản dị trở thành món quà của tuổi thơ, được các em nâng niu trong niềm vui hồn nhiên. Em Hà Ngọc Minh Phương - Trường Mầm non Đắk Wil, xã Đắk Wil chia sẻ: “Con rất vui vì hôm nay được nhận quà và chơi trung thu cùng các chú bộ đội. Con thích múa lân và chiếc đèn ông sao. Con mong năm nào trung thu cũng được vui như hôm nay”.

Từ Đắk Wil, không khí trung thu tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa bàn biên giới. Ngày 21/9, tại Trường Tiểu học Hòa Thắng, xã Hòa Thắng, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang niềm vui đến hơn 500 học sinh. Ngoài 500 phần quà, chương trình trao 20 suất học bổng và tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho học sinh, người dân.

Ngày 23/9, tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng phối hợp tổ chức chương trình Trung thu, trao 280 suất quà cho các em thiếu nhi. Những chiếc đèn ông sao, tiếng trống múa lân, các tiết mục văn nghệ và trò chơi dân gian khiến sân trường rộn ràng.

Thượng tá Nguyễn Đình Bình - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Ken cho biết: “Chăm lo cho thiếu nhi vùng biên không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh. Chúng tôi mong các em có thêm niềm vui, động lực học tập, vượt qua khó khăn để trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Những người lính quân hàm xanh không chỉ là người giữ vững phên giậu của Tổ quốc, mà còn là “người mẹ, người chị” tận tâm chăm lo cho những mầm non nơi biên giới

Gửi yêu thương, tiếp sức đến trường

Mỗi dịp rằm tháng tám, khi phố phường tỉnh Lâm Đồng rực rỡ ánh đèn lồng, vang tiếng trống múa lân, thì ở những bản làng vùng biên giới, các em nhỏ vẫn đón trung thu trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương và các nhà hảo tâm chung tay mang đến cho các em nhỏ nơi biên cương một mùa trăng thật sự đủ đầy yêu thương.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” được Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thường niên trên tất cả các xã biên giới, với mong muốn trao yêu thương, tặng cho các em nhỏ vùng biên một ngày phá cỗ, trông trăng thật hân hoan, phấn khởi; động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Trung tá Nguyễn Thị Tuyết Hương - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Chúng tôi mong rằng, mỗi phần quà trao đến các em không chỉ mang lại niềm vui trong đêm trung thu, mà còn là sự động viên để các cháu cảm nhận được tình yêu thương, sự đồng hành của cộng đồng, từ đó có thêm động lực học tập và vươn lên”.

Không dừng lại ở một đêm hội, chương trình còn hướng đến việc chăm lo lâu dài cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp trung thu năm nay, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao 8.441 suất quà, 90 suất học bổng, hơn 1.000 lượt khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cùng các phần hỗ trợ khác, tổng trị giá hơn 1,54 tỷ đồng.

Trong đó, 90 suất học bổng được trao cho học sinh có thành tích tốt trong học tập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Những suất học bổng góp phần tiếp sức để các em duy trì việc học, vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng ước mơ.

Đại tá Trần Việt Hưng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng luôn chú trọng tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và thế hệ trẻ ở khu vực biên giới, là nền tảng vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Dịp trung thu năm nay, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao 8.441 suất quà, 90 suất học bổng, hơn 1.000 lượt khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cùng các phần hỗ trợ khác, tổng trị giá hơn 1,54 tỷ đồng.