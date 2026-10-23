Mang yêu thương đến với đồng bào vùng biên

Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Hương (đứng ở giữa) thường xuyên kết nối bạn bè, đồng đội để góp sức cho các chương trình thiện nguyện

Trái tim luôn hướng về biên giới

Nhiều năm qua, những chuyến đi của Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Hương - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, luôn mang theo sự sẻ chia dành cho người dân vùng biên. Với chị, mỗi lần đến cơ sở không chỉ là dịp nắm tình hình địa bàn mà còn giúp hiểu hơn những khó khăn, thiếu thốn của phụ nữ, trẻ em, từ đó tìm cách kết nối nguồn lực hỗ trợ phù hợp.

Công việc hằng ngày của chị bắt đầu từ những nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, từ xử lý hồ sơ đến phối hợp với đồng nghiệp triển khai công việc của đơn vị. Bên cạnh đó, trên cương vị công tác hội, chị còn chủ động sắp xếp thời gian cùng hội viên tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống gia đình quân nhân và hỗ trợ người dân vùng biên.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Hương cho biết: “Tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số mới thấy được những vất vả, thiếu thốn của bà con. Có những em nhỏ không có nổi bộ quần áo lành lặn để mặc. Những hình ảnh ấy khiến tôi không thể ngồi yên”. Từ sự trăn trở ấy, chị tích cực kết nối bạn bè, đồng đội và các nhà hảo tâm để vận động nguồn lực thực hiện những chương trình hướng về cộng đồng. Trong quá trình vận động, có lúc nguồn kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu, chị sẵn sàng đóng góp thêm để hoạt động được trọn vẹn.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, chị cùng hội viên triển khai nhiều hoạt động như “Tết quê hương”, “Tháng ba biên giới”, “Kết nối yêu thương”, “Trung thu biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tổng giá trị quà tặng, sách vở, quần áo, xe đạp dành cho người nghèo và học sinh vượt khó qua các chương trình hơn 900 triệu đồng. Hội còn thăm hỏi, hỗ trợ 368 gia đình hội viên khó khăn với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp tổ chức chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" tại xã Đắk Wil

Với những hoạt động sôi nổi về công tác hội và thiện nguyện, Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Hương nhiều lần được các cấp khen thưởng, nhưng với chị, phần thưởng ý nghĩa nhất vẫn là niềm vui của người dân khu vực biên giới, là sự tin tưởng của bà con đối với BĐBP.

Góp sức vun đắp cuộc sống vùng biên

Từ những việc làm cụ thể của từng hội viên, Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh từng bước khẳng định vai trò trong công tác dân vận, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành với Nhân dân khu vực biên giới. Các chương trình không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến tạo sinh kế, duy trì việc học tập của trẻ em và giúp phụ nữ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Lâm Đồng nhận đỡ đầu em H'Goa, bon SaPa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Sinh năm 2015, em H’Goa, dân tộc M’nông, ở bon Sar Pa, xã Thuận An (học sinh lớp 6A1, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An sớm chịu nhiều thiệt thòi khi mồ côi bố, mẹ đi làm thuê xa nhà. Em sống cùng ông ngoại trong điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn. Từ tháng 12/2023, H’Goa được nhận đỡ đầu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ BĐBP triển khai.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, những người mẹ đỡ đầu còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà và chăm lo việc học tập của em. Mỗi dịp năm học mới, các mẹ lại chuẩn bị quần áo, sách vở, giúp em có thêm điều kiện đến trường. Em H’Goa chia sẻ: “Em rất vui khi thường xuyên được các mẹ đến thăm, tặng quà và quan tâm việc học. Sự chăm sóc ấy không chỉ giúp em vơi bớt khó khăn mà còn đem lại cảm giác được yêu thương, chở che, tiếp thêm niềm tin để em cố gắng học tập”. H’Goa là một trong 5 em được Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” triển khai tại địa bàn biên giới.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tặng quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại bon Bu P’răng 1, xã Quảng Trực, gia đình chị Thị Noa từng thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chật vật khi con nhỏ mắc dị tật bẩm sinh. Thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, gia đình chị được hỗ trợ bò giống sinh sản để phát triển kinh tế. Đến nay, bò đã sinh bê con, mở ra thêm cơ hội cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. “Được BĐBP quan tâm hỗ trợ bò giống, thường xuyên động viên và hướng dẫn cách chăm sóc bò, hướng dẫn làm ăn, gia đình tôi có thêm động lực để vươn lên. Giờ cuộc sống đã đỡ vất vả hơn nhiều”, chị Thị Noa chia sẻ.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần tạo sinh kế, ổn định cuộc sống người dân

Cùng với “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” được triển khai gắn với phong trào thi đua của đơn vị. Các hoạt động thu hút trên 95% cán bộ, hội viên tham gia, góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh nữ quân nhân BĐBP bản lĩnh, tận tụy và nhân ái.

Đại tá Trần Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thông qua các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội và mô hình hỗ trợ người dân, cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, góp phần thắt chặt tình quân dân, làm đẹp thêm hình ảnh người lính biên phòng.

Hội Phụ nữ BĐBP đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới

Theo bà H’Vi Êban - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trở thành cầu nối huy động nguồn lực xã hội để xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực, giúp phụ nữ vùng biên tự tin vươn lên, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.

Từ việc chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến thực hiện các chương trình an sinh xã hội, những hoạt động ấy thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa giá trị nhân văn nơi biên cương Tổ quốc và phát huy vai trò của phụ nữ BĐBP trong công tác dân vận, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều chương trình chăm lo học sinh, phụ nữ và gia đình khó khăn. Chương trình “Áo ấm cho em” trao hơn 100 áo ấm tại Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Tuy Đức; “Đông ấm cho em” tặng 153 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Trường Xuân; “Cùng em tới trường” trao 150 suất quà tại Trường Tiểu học La Văn Cầu, xã Tà Đùng. Trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trao 200 phần quà, tặng 20 xe đạp cho phụ nữ khó khăn, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, hỗ trợ mô hình sinh kế trị giá 30 triệu đồng, góp 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa và trao 100 suất quà cho hộ nghèo.