Qua giọng đọc hồn nhiên ấy, đặc khu Trường Sa hiện lên không chỉ là tuyến đầu thiêng liêng của Tổ quốc với những người lính chắc tay súng, mà còn là một miền quê bình dị, ấm áp tình người, nơi Phúc đang lớn lên từng ngày dưới mái trường thân yêu. Để những đứa trẻ nơi đầu sóng được học hành, nuôi dưỡng ước mơ, có những người thầy đã lặng lẽ rời xa gia đình, vượt trùng khơi ra đảo, bền bỉ gieo từng con chữ giữa biển trời Tổ quốc.

Những người thầy chọn đảo làm quê hương

Giữa trùng khơi, 7 giờ 15 phút tiếng trống trường giòn giã vang lên, báo hiệu một ngày học mới của thầy và trò Trường Tiểu học Sinh Tồn. Dưới những tán bàng vuông xanh thẫm, bên hàng phi lao kiên cường trước nắng gió, lớp học nhỏ của thầy giáo Phan Quang Tuấn rộn ràng tiếng trẻ đọc bài.

Thầy Tuấn năm nay 58 tuổi. Trước đây, thầy công tác tại Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (nay là Trường Tiểu học Vĩnh Phước, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tuy với nhiều nhà giáo, chặng cuối sự nghiệp là lúc mong được làm việc gần nhà, có thêm thời gian sum vầy bên gia đình nhưng năm 2023, sau tròn 36 năm đứng lớp, thầy Tuấn bất ngờ viết đơn tình nguyện ra đặc khu Trường Sa để thực hiện ước nguyện mang tri thức đến với học trò nơi biển, đảo khó khăn.

Thầy Tuấn trải lòng: “Ở đâu có người dân sinh sống, ở đó có trẻ em cần được học hành. Tuổi trẻ chưa có cơ hội thực hiện ước mơ dạy học ở đặc khu Trường Sa, tôi muốn dành những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp để làm điều mình luôn khao khát”. Ra đảo Sinh Tồn, người thầy dày dạn kinh nghiệm lại bắt đầu làm quen với những công việc mới. Có thời gian, thầy được phân công phụ trách lớp mầm non chỉ vỏn vẹn 4 học sinh. Thay cho những bài Toán, bài Tiếng Việt quen thuộc là những giờ dạy hát, tập múa, hướng dẫn các em nhận biết chữ cái, con số. Người thầy tóc đã điểm sương nay lại hòa mình vào thế giới tuổi thơ.

Thầy giáo Phan Quang Tuấn và học sinh tại đảo Sinh Tồn, đặc khu Trường Sa.

Cũng tại Trường Tiểu học Sinh Tồn, chúng tôi gặp thầy giáo Trương Hồng Lĩnh. Từ thời sinh viên sư phạm, thầy từng mang nhiệt huyết tuổi trẻ đi dạy tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng phải đến năm 2023, ước mơ được đứng lớp giữa trùng khơi đặc khu Trường Sa mới trở thành hiện thực. Vậy là, thầy Lĩnh gắn bó với những lớp học đặc biệt được 3 năm. Có thời điểm, lớp học của thầy Lĩnh chỉ có 5 học sinh, gồm 4 em lớp 1 và 1 em lớp 5. Ít học trò nhưng công việc chẳng hề nhẹ nhàng. Trong cùng một không gian lớp ghép, khi các em lớp 1 cặm cụi luyện viết, thầy lại tranh thủ quay sang hướng dẫn học sinh lớp 5 giải Toán. Đến lúc học trò lớp lớn làm bài tập, thầy lại trở về bên bàn các em nhỏ để uốn nắn từng âm vần tập đọc.

Điều các thầy luôn trăn trở nhất là làm sao để những đứa trẻ sinh sống ở đặc khu Trường Sa không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào về kiến thức, để mai này khi trở về đất liền, các em vẫn tự tin cùng bạn bè đồng trang lứa. Chính sự tận tụy ấy của các thầy đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để các hộ dân yên tâm gắn bó lâu dài với đảo. Anh Lê Thanh Tuấn, sinh ra ở Cam Lâm, Khánh Hòa (hiện là cư dân đảo Sinh Tồn) từng mang nặng nỗi băn khoăn về chuyện học hành của các con khi đưa cả gia đình ra đảo. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến điều kiện trường lớp khang trang cùng sự chăm chút tỉ mỉ của các thầy giáo, mọi nỗi lo trong lòng người cha ấy đã hoàn toàn tan biến.

Nối những lớp học nhỏ với hơi ấm đất liền

Rời Sinh Tồn, hành trình của chúng tôi tiếp tục đến với Trường Tiểu học Đá Tây A (đảo Đá Tây A, đặc khu Trường Sa), nơi thầy giáo Lưu Quốc Thịnh, cũng đang viết nên một câu chuyện đẹp với nghề gieo chữ. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Đá Tây A, thầy Thịnh công tác tại Trường Tiểu học Vạn Giã 1 (nay là Trường Tiểu học Vạn Giã thuộc xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Sau gần hai thập kỷ gắn bó với phấn trắng bảng đen, tiếng gọi từ biển, đảo quê hương đã thôi thúc thầy viết đơn tình nguyện ra Trường Sa.

Học sinh trên đảo Đá Tây A, đặc khu Trường Sa đọc sách tại góc thư viện của lớp học.

Nếu thầy Phan Quang Tuấn ra đảo để thực hiện ước nguyện thời trẻ, thì thầy Thịnh lại tìm thấy ở Trường Sa một chân trời mới sau gần 20 năm đứng lớp. Thầy Thịnh nhanh chóng nhận ra rằng, để dạy tốt những đứa trẻ nơi đảo xa, lòng yêu nghề thôi là chưa đủ, người thầy còn phải biết linh hoạt xoay xở để khắc phục về điều kiện học tập. Vốn có thế mạnh về môn Toán, thầy Thịnh không khỏi trăn trở khi phải đảm nhiệm cả việc dạy tiếng Anh. Lo phát âm của mình chưa chuẩn, thầy nghĩ cách gửi những chiếc USB theo tàu về đất liền, nhờ đồng nghiệp dạy ngoại ngữ ghi âm bài giảng để học sinh trên đảo nghe và luyện tập. Khi được các quỹ học bổng hỗ trợ hai máy tính và một chiếc ti-vi, thầy tự tay lắp đặt, kết nối thiết bị phục vụ giảng dạy. Chiếc ti-vi được đưa vào lớp tiểu học để hỗ trợ học tiếng Anh, hai máy tính giúp học sinh làm quen với Tin học. Những thiết bị vốn quen thuộc ở đất liền trở nên đặc biệt quý giá giữa đảo xa, bởi chúng giúp các thầy mở rộng kiến thức cho học trò, phần nào bù đắp những thiếu thốn về điều kiện học tập.

Đã 8 năm theo gia đình sinh sống tại Trường Sa, trong đó có 5 năm ở đảo Sinh Tồn trước khi chuyển đến Đá Tây A, em Lê Nguyễn Anh Khoa, học sinh lớp 5, có nhiều kỷ niệm với các thầy giáo nơi đảo xa. Khoa chia sẻ: “Các thầy rất thương chúng em, dạy bài nào cũng tận tình, dễ hiểu. Ngoài những giờ học trên lớp, các thầy còn dành thời gian dạy thêm tiếng Anh, Tin học. Em thích nhất là được học trên máy tính, được biết thêm nhiều điều mới. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này về đất liền học tiếp, không phụ lòng các thầy”.

Học sinh trên đảo Sinh Tồn, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đọc thơ.

Mỗi người thầy đến với đặc khu Trường Sa đều mang theo một câu chuyện riêng. Người đi để viết trọn ước mơ thuở trẻ, người đi để tìm lại ngọn lửa nhiệt huyết với nghề. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, khát vọng mang ánh sáng tri thức ra nơi đầu sóng, để các em được học hành đến nơi đến chốn và có tương lai tươi sáng. Nhớ lại những vần thơ của cậu học trò Nguyễn Mai Hữu Phúc, chúng tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “quê em”. Trường Sa trong ánh mắt trẻ thơ có biển trời xanh biếc, có những chuyến tàu yêu thương và những lớp học đong đầy tình thầy trò. Ở nơi những cây bàng vuông vẫn ngày đêm bền bỉ vươn lên trong nắng gió, từng con chữ cũng đang âm thầm được gieo xuống, nuôi dưỡng những ước mơ. Để mai này, dù đi đến đâu, những đứa trẻ lớn lên giữa trùng khơi vẫn luôn tự hào nói rằng: “Quê em ở Trường Sa”.