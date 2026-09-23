Mang Yang kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm xã Mang Yang kiểm tra tại 1 cửa hàng tạp hóa. Ảnh: Ngọc Kim

Tại các cơ sở, Đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; hồ sơ đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận sức khỏe của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và điều kiện bảo quản thực phẩm.

Đặc biệt, Đoàn kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng đối với bánh Trung thu, bánh kẹo và các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung thu.

Qua kiểm tra, đa số cơ sở chấp hành tốt các quy định, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, một số cơ sở còn thiếu sót về thủ tục hành chính và việc chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đoàn đã nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thông qua đợt kiểm tra, xã Mang Yang góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thực phẩm, nâng cao ý thức của các cơ sở và người tiêu dùng trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn dịp Tết Trung thu.