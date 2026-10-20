Mang Yang kêu gọi đầu tư 21 dự án với tổng số vốn gần 8.800 tỷ đồng

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mang Yang (cũ) qua các thời kỳ; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã: Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun cùng một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Mang Yang đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội và danh mục 21 dự án kêu gọi đầu tư, với tổng quy mô dự kiến 712,75 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 8.796,81 tỷ đồng.

Các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, thương mại - dịch vụ, hạ tầng, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Theo đó, xã Mang Yang có lợi thế về kết nối giao thông qua QL 19, QL 19D, tỉnh lộ 666 và đường Đông Trường Sơn; đồng thời sở hữu tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, logistics và du lịch sinh thái gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống.

Để thu hút đầu tư, UBND xã cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng; chủ động hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu dự án, nâng cao trách nhiệm phối hợp và chất lượng giải quyết thủ tục.

Địa phương cũng định hướng gắn hoạt động đầu tư với tạo việc làm, phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao đời sống người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của địa phương, đồng thời nhấn mạnh địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các cơ hội, cần xác định rõ các dự án, lộ trình, thủ tục triển khai; bảo đảm hoạt động xúc tiến đi vào thực chất, gắn với tiến độ cụ thể, hiệu quả thiết thực và tăng cường liên kết vùng.

Đối với các xã thuộc huyện Mang Yang (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, bảo đảm định hướng phát triển phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.

Cùng với đó, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu triển kinh tế - xã hội năm 2026; xây dựng kế hoạch phát triển năm 2027 và giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, bên cạnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, các địa phương cần tập trung nâng cao giá trị hiện hữu; ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực, cam kết triển khai dự án thực chất, bảo đảm hiệu quả cả trước mắt và lâu dài.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong tình hình mới, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày truyền thống xã Mang Yang. Ảnh: Phương Dung

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương; đồng hành cùng địa phương và nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, triển khai các thủ tục có liên quan theo thẩm quyền, đẩy mạnh công tác xúc tiến, giới thiệu, kết nối thêm các nhà đầu tư có tiềm lực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Đối với các nhà đầu tư, cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ với chính quyền trong quá trình triển khai dự án; phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, cam kết thực hiện với tiến độ nhanh nhất, hiệu quả cao nhất; đồng thời bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng xanh, bền vững và hiệu quả.

Lãnh đạo xã Mang Yang trao bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư. Ảnh: Phương Dung

Dịp này, xã Mang Yang đã công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã; đại diện Hội Doanh nghiệp xã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng. Xã cũng trao bản ghi nhớ phối hợp khảo sát, nghiên cứu dự án đối với một số nhà đầu tư.

Đại diện Hội Doanh nghiệp xã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng. Ảnh: Phương Dung

Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho 6 doanh nghiệp, hợp tác xã và 2 hộ kinh doanh đạt thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2026.

Trước đó, UBND xã tổ chức lễ công bố Quyết định số 2318/QĐ-UBND, xác định ngày 20-10 hằng năm là Ngày truyền thống xã Mang Yang. Xã Mang Yang được hình thành trên cơ sở sắp xếp thị trấn Kon Dơng và các xã Đăk Yă, Đăk Djrăng, Hải Yang. Việc công bố ngày truyền thống thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống, đồng thời đặt ra yêu cầu gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống xã Mang Yang. Ảnh: Phương Dung