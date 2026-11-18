Ảnh minh hoạ do AI thực hiện

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) được cho là đã gặp sự cố gián đoạn mạng liên lạc nội bộ có mức độ bảo mật rất cao, làm ảnh hưởng đến công việc của nhân viên tình báo và buộc một số người phải điều chỉnh lịch làm việc.

Theo kênh RT của Nga tối 17/11, sự việc diễn ra giữa lúc hàng loạt sự cố kỹ thuật nghiêm trọng ảnh hưởng đến hạ tầng chính phủ, các hãng hàng không, ngân hàng và những tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Sự cố ảnh hưởng đến NSANet, mạng nội bộ chủ yếu của NSA dùng để trao đổi thông tin mật, bao gồm cả tình báo tuyệt mật.

CNN là cơ quan đầu tiên đưa tin về sự cố hôm 17/11, dẫn lời sáu nguồn tin am hiểu vấn đề. Sau đó, một số cơ quan truyền thông lớn của Mỹ cũng xác nhận thông tin.

Sau đó, NSA đã thừa nhận các hệ thống nội bộ gặp trục trặc nhưng giảm nhẹ mức độ ảnh hưởng, khẳng định những hoạt động quan trọng nhất của cơ quan này không bị gián đoạn.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 17/11, cơ quan này cho biết: "NSA đã gặp tình trạng suy giảm hoạt động tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch”.

NSA nhấn mạnh: "Mặc dù một số hệ thống nội bộ bị ảnh hưởng, nhưng các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động đầy đủ và khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi tiếp tục được duy trì".

NSA đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan này đã triển khai nhiều lớp hạ tầng dự phòng để bảo đảm các hoạt động thiết yếu.

Chưa có bằng chứng về tấn công mạng

Theo báo The New York Times, sự cố khiến trụ sở NSA tại Fort Meade, bang Maryland, phải phát cảnh báo "mã vàng" (code yellow). Những nhân viên không đảm nhiệm công việc khẩn cấp được yêu cầu không đến cơ quan trước giờ trưa, trong khi nhân sự thiết yếu vẫn làm việc theo lịch bình thường.

Các nguồn tin nói với tờ báo rằng NSANet đã hoạt động thiếu ổn định trong nhiều tuần, gây khó khăn và bức xúc cho nhân viên. Sự cố trực tiếp được cho là xảy ra trong quá trình cập nhật phần mềm định kỳ nhằm vá lỗi hệ thống.

NSA không công bố đầy đủ phạm vi ảnh hưởng, thời gian gián đoạn hoặc liệu mạng lưới đã được khôi phục hoàn toàn hay chưa. Các quan chức cho biết chưa có bằng chứng về một cuộc tấn công mạng hoặc hoạt động phá hoại có chủ đích.

Dịch vụ Apple gặp sự cố sau đợt "cập nhật nội bộ"

Sự cố tại NSA trùng thời điểm một trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng khác xảy ra hôm 17/11, khi Apple thông báo nhiều dịch vụ bị gián đoạn trên diện rộng, bao gồm iCloud, Apple Pay, App Store và các dịch vụ khác.

Người dùng phản ánh không thể truy cập tài khoản, mua hàng hoặc hoàn tất giao dịch, trong khi một số cửa hàng bán lẻ của Apple cũng gặp vấn đề.

Tập đoàn công nghệ này cho rằng sự cố bắt nguồn từ một bản cập nhật phần mềm nội bộ và bác bỏ khả năng bị tấn công mạng. Apple cho biết nhiều dịch vụ đã được khôi phục và công ty đang tiếp tục xử lý để đưa những hệ thống còn lại hoạt động trở lại.

Hàng loạt sự cố gián đoạn chưa rõ mối liên hệ

Vào ngày 16/11, United Airlines gặp sự cố công nghệ trên toàn hệ thống, khiến hàng trăm chuyến bay bị chậm.

Cùng thời điểm, khách hàng của một số ngân hàng lớn tại Mỹ, bao gồm JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo, phản ánh gặp khó khăn khi truy cập tài khoản và chuyển tiền.

Các gián đoạn trong lĩnh vực ngân hàng được cho là liên quan đến lỗi phần mềm tại JPMorgan Chase, khiến giao dịch với những tổ chức tài chính khác bị chậm trễ.

Trước đó, ngày 13/11, một sự cố kỹ thuật trong hạ tầng của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khiến các chuyến bay trên toàn quốc phải tạm dừng cất cánh, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không.

Ngày 12/11, Microsoft cũng gặp sự cố lớn, ảnh hưởng đến Outlook, Teams và các dịch vụ điện toán đám mây khác.

"Những chuyện như vậy vẫn xảy ra"

Khi được các phóng viên hỏi về hàng loạt sự cố trong chuyến thăm Manila hôm 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Ông Trump nói: "Khi bạn lớn mạnh, có quyền lực và có rất nhiều tiền, những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Không sao cả".

Đến nay, chưa xuất hiện bằng chứng cho thấy các sự cố có liên quan với nhau. Các quan chức và doanh nghiệp liên quan nhiều lần bác bỏ khả năng xảy ra tấn công mạng.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries đã kêu gọi chính quyền báo cáo tình hình với các nhà lập pháp, cho rằng người dân Mỹ cần được cung cấp thông tin minh bạch hơn về những sự cố liên tiếp ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trọng yếu.