Mạng xã hội ngập tràn hình ảnh cặp đôi Lee Yu Jin và Cha Kyung Eun

Nam diễn viên kiêm đạo diễn Lee Yu Jin đã đích thân thông báo tin tức về đám cưới sắp diễn ra vào tháng 11/2026, đồng thời bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho vị hôn thê, nữ diễn viên Cha Kyung Eun: "Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một tin vui về cuộc đời mình, không phải với tư cách là diễn viên, mà đơn thuần là một người bình thường. Tôi sẽ kết hôn với người mình yêu vào giữa tháng Mười Một".

Khi chia sẻ về quyết định kết hôn với vị hôn thê Cha Kyung Eun, anh bộc bạch: "Kyung-Eun là người đầu tiên tôi muốn trò chuyện cùng sau một ngày bận rộn. Ngay cả những lúc tôi hoài nghi về bản thân, chỉ một lời nói của cô ấy cũng nhiều lần biến điều không thể thành có thể. Tôi vô cùng biết ơn Kyung-Eun, bởi cô ấy đã dạy tôi rằng, chỉ cần một lời nói ấm áp thôi cũng đủ để tạo nên phép màu".

Anh nói thêm: "Tin tức này có thể khiến mọi người bất ngờ. Tôi muốn đích thân chia sẻ cảm xúc của mình với những ai đã luôn dõi theo và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ trân trọng nhau và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cũng dự định sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho công việc diễn xuất lẫn đạo diễn", đồng thời mong nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt.

Lee Yu Jin không chỉ đăng tải những bức ảnh cưới chụp cùng Cha Kyung Eun mà còn chia sẻ một đoạn video ngắn kèm dòng chú thích: "Lee Yu Jin & Cha Kyung Eun kết hôn". Trong bộ lễ phục và váy cưới trắng tinh khôi, cặp đôi trông vô cùng lộng lẫy, tựa như bước ra từ một cảnh phim truyền hình.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi cùng thực hiện tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lee Yoo Jin, một bộ phim ngắn mang tên Cast Me If You See the Way! và sau đó nảy sinh tình cảm. Được biết, họ bắt đầu hẹn hò với ý định tiến tới hôn nhân từ tháng Sáu.

Cùng ngày, công ty quản lý của Lee Yoo Jin thông báo: "Lee Yoo Jin sẽ tổ chức hôn lễ với Cha Kyung Eun tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 14/11". Phía công ty cho biết thêm rằng, cặp đôi quyết định kết hôn nhờ sự tin tưởng sâu sắc và sự chắc chắn về tình cảm dành cho nhau. Hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết.

Lee Yoo Jin là con trai của nam diễn viên Lee Hyo Jung và là cháu trai của nam diễn viên Lee Ki Young. Anh từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Age of Youth 2 (đài JTBC), Familiar Wife (đài tvN) và Be Melodramatic (đài JTBC)... Gần đây, anh cũng tích cực hoạt động với vai trò đạo diễn.

Cha Kyung Eun được công chúng biết đến qua các nội dung trên kênh YouTube, Pickgo, kênh sở hữu 1,21 triệu người đăng ký và từng là thành viên cố định trong chương trình SNL Korea mùa 7 của nền tảng Coupang Play.