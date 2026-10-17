Mạng xã hội không giúp tìm chủ chiếc ví, người phụ nữ tìm đến công an

Ngày 17/10, Công an xã Hưng Đạo (Hà Nội) cho biết đã phối hợp xác minh, trao trả chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tài sản bên trong cho ông N.C.Q. (SN 1992, trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội).

Trước đó, ngày 12/10, trên đường đi làm, khi đến địa phận phường Tây Mỗ, bà Sỹ Thị Thu (SN 1971, trú tại thôn Tân Hòa 1, xã Hưng Đạo) nhặt được một chiếc ví da màu đen.

Công an xã Hưng Đạo cùng bà Sỹ Thị Thu trao trả tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: CACC

Kiểm tra bên trong, bà Thu phát hiện nhiều giấy tờ quan trọng, gồm giấy đăng ký ô tô, giấy đăng ký mô tô, 2 giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, 3 thẻ ngân hàng cùng một số tiền mặt. Các giấy tờ và thẻ ngân hàng đều mang tên N.C.Q.

Với mong muốn sớm trả lại tài sản cho người đánh mất, bà Thu đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân nhưng không có kết quả. Ngày 13/10, bà mang chiếc ví đến Công an xã Hưng Đạo trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh.

Tiếp nhận tài sản, công an khẩn trương kiểm tra thông tin, xác định người đánh rơi là ông N.C.Q. Sáng 14/10, lực lượng chức năng liên hệ, thông báo để ông Q. đến nhận lại tài sản.

Ngày 15/10, ông Q. đến trụ sở Công an xã Hưng Đạo nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và tài sản bên trong.

Nhận lại tài sản, ông Q. bày tỏ sự cảm kích trước hành động trung thực của bà Thu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hưng Đạo. Ông viết thư cảm ơn, ghi nhận tinh thần tận tình phục vụ nhân dân của lực lượng công an cơ sở.