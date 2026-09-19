Mạng xã hội gọi tên Trấn Thành

Nhiều tháng sau khi công chiếu, Thỏ Ơi!! bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý trên TikTok, Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội. Các đoạn cắt xoay quanh chuyện tình tay ba, ngoại tình, thao túng cảm xúc và những mối quan hệ độc hại liên tục được chia sẻ. Cùng với đó, Trấn Thành trở thành cái tên được cộng đồng mạng gọi tên khi khán giả một lần nữa mổ xẻ cách nam đạo diễn đưa những lát cắt rất đời vào điện ảnh.

Điểm khiến Thỏ Ơi!! có sức sống lâu hơn thời gian chiếu rạp nằm ở hệ thống nhân vật được đặt trong những mối quan hệ nhiều lớp. Hải Linh do LyLy đảm nhận là nữ MC của chương trình tư vấn tình cảm Chị Bờ Vai, bên ngoài lý trí và thành công nhưng lại phải đối diện những rạn nứt ngay trong cuộc hôn nhân của mình. Thế Phong do Vĩnh Đam thủ vai mang hình ảnh lịch lãm, thành đạt nhưng che giấu một mối quan hệ ngoài luồng. Trong khi đó, Nhật Hạ hay Thỏ do Pháo thể hiện là cô gái trẻ mang nhiều tổn thương và bị cuốn vào một chuyện tình sai trái.

Nhiều tháng sau khi rời rạp, Thỏ Ơi!! bất ngờ được khán giả nhắc lại khi hàng loạt phân cảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Chính tuyến Thế Phong và Thỏ đang được chia sẻ mạnh trở lại. Một trong những phân cảnh được bàn luận nhiều là lúc mối quan hệ ngoài luồng bị phơi bày. Thay vì nhận hoàn toàn trách nhiệm, nhân vật Thế Phong tìm cách đẩy phần lỗi sang người thứ ba và bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Cách xây dựng này khiến nhiều người xem tranh luận về ranh giới giữa người gây tổn thương, người bị thao túng và trách nhiệm của từng nhân vật.

Một hình ảnh khác cũng được nhắc nhiều là khoảnh khắc Thỏ ôm bó hoa hồng đỏ. Trong mạch phim của Trấn Thành, bó hoa vừa đại diện cho lời hứa tình yêu, vừa trở thành dấu hiệu của một ảo tưởng đang đổ vỡ. Khi đặt cạnh kết cục của mối quan hệ, chi tiết này giúp cảnh phim có thêm lớp nghĩa và dễ được tách thành những đoạn ngắn lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh Thỏ bên bó hoa hồng đỏ tiếp tục được chia sẻ, gợi lại một trong những chi tiết giàu tính biểu tượng của bộ phim.

Sự viral trở lại cũng làm xuất hiện nhiều cách diễn giải khác nhau. Có khán giả cho rằng câu chuyện trong Thỏ Ơi!! quá gần đời sống nên tạo cảm giác như từng bắt gặp đâu đó ngoài thực tế. Tuy nhiên, Trấn Thành từng trực tiếp giải thích rằng anh quan sát nhiều câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, từ bạn bè và những người xung quanh rồi tổng hợp thành chất liệu sáng tác. Nam đạo diễn nhấn mạnh nếu câu chuyện vô tình giống một ai đó thì đó chỉ là sự trùng hợp, không phải việc lấy nguyên một câu chuyện có thật của cá nhân cụ thể để làm phim.

Cách lý giải này cũng phù hợp với phong cách làm phim mà Trấn Thành theo đuổi trong nhiều năm. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ đến Thỏ Ơi!!, các tác phẩm của Trấn Thành thường khai thác những va chạm quen thuộc trong gia đình, tình yêu và đời sống đô thị. Nhân vật có thể được đẩy lên mức kịch tính, nhưng nền tảng của xung đột thường bắt đầu từ những câu chuyện rất gần với trải nghiệm của số đông.

Trấn Thành cho biết anh thường quan sát những câu chuyện nhỏ trong đời sống để tổng hợp thành chất liệu sáng tác, thay vì lấy nguyên câu chuyện của một cá nhân cụ thể.

Với Thỏ Ơi!!, Trấn Thành còn thay đổi đáng kể màu sắc kể chuyện. Phim giảm yếu tố hài quen thuộc để chuyển sang tâm lý và giật gân, đặt nhân vật trong những không gian khép kín như trường quay, căn hộ, văn phòng hay tầng hầm. Cách dàn dựng này tạo cảm giác ngột ngạt và giúp câu chuyện tập trung nhiều hơn vào sự mất niềm tin, kiểm soát, phản bội và những tổn thương tâm lý.

Dàn diễn viên cũng là điểm đáng chú ý trong lựa chọn của Trấn Thành. Pháo, LyLy, Vĩnh Đam cùng nhiều gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm điện ảnh được giao những tuyến vai quan trọng. Văn Mai Hương tạo dấu ấn ở vai Hải Lan, trong khi chính Trấn Thành đảm nhận Trần Kim, một nhân vật có tính chiếm hữu và nhiều bất ổn. Việc sử dụng những gương mặt ngoài vùng an toàn truyền thống của điện ảnh từng gây tranh luận, nhưng đồng thời giúp bộ phim có một sắc thái trẻ và khác biệt.

Với Thỏ Ơi!!, Trấn Thành giảm màu sắc hài quen thuộc, đồng thời trao nhiều tuyến vai quan trọng cho những gương mặt trẻ như Pháo, LyLy và Vĩnh Đam.

Hiệu ứng của Thỏ Ơi!! không dừng ở mạng xã hội. Bộ phim từng đạt khoảng 449 tỷ đồng tại phòng vé, trở thành một trong những tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất năm 2026. Sau khi phát hành trực tuyến, phim tiếp tục có thời gian dài nằm trong nhóm phim được xem nhiều trên Netflix Việt Nam. Những con số này là thành tích chung của tác phẩm và ê kíp, nhưng đồng thời tiếp tục cho thấy sức hút thương mại của các dự án do Trấn Thành đứng sau.

Những đoạn cắt và tình huống gây tranh luận giúp Thỏ Ơi!! tiếp tục có sức sống trên mạng xã hội dù hành trình ngoài rạp đã kết thúc.

Điều đáng chú ý là khi Trấn Thành đã bước vào quá trình chuẩn bị cho dự án mới, Thỏ Ơi!! vẫn liên tục được khán giả kéo trở lại bằng những đoạn cắt, câu thoại và tình huống gây tranh luận. Đây cũng là lý do cái tên Trấn Thành tiếp tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội dù bộ phim đã rời phòng vé từ lâu.