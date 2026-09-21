Mạng xã hội dậy sóng với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Trên sân Hàng Đẫy, Đà Nẵng đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Hà Nội FC ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức. Người hùng của đội bóng sông Hàn không ai khác ngoài Bùi Tiến Dũng.

Ở loạt đá cân não, cựu thủ môn U23 Việt Nam đã xuất sắc cản phá thành công hai quả phạt đền của các cầu thủ Hà Nội FC. Những pha cứu thua quyết định của Bùi Tiến Dũng giúp Đà Nẵng giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu, qua đó ghi tên mình vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau màn trình diễn xuất sắc giúp CLB Đà Nẵng loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia 2026/2027. Ảnh FB Bùi Tiến Dũng

Ngay sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Một buổi tối tuyệt vời. Tôi đã từng ngã ở đây gần 1 năm về trước. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay tôi đứng dậy rồi”.

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều bình luận chúc mừng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tìm lại hình ảnh của chính mình sau những năm tháng nhiều thăng trầm trong sự nghiệp.

Câu nói “Hôm nay tôi đứng dậy rồi” được xem như lời khẳng định đầy cảm xúc của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bởi trong gần 1 năm qua, thủ môn sinh năm 1997 phải nghỉ do chấn thương đứt dây chằng.

Chính vì thế, màn trình diễn trước Hà Nội FC mang ý nghĩa đặc biệt với Bùi Tiến Dũng. Không chỉ giúp Đà Nẵng tạo nên cú sốc ở Cúp Quốc gia, anh còn cho thấy bản thân vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt trong những thời khắc quan trọng nhất.

Chiến thắng trước Hà Nội FC càng trở nên đáng nhớ hơn khi Đà Nẵng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trước giờ bóng lăn. Trong bối cảnh đội bóng thủ đô sở hữu lực lượng chất lượng cùng lợi thế sân nhà, ít ai nghĩ Đà Nẵng có thể giành vé đi tiếp. Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những người biết vượt qua nghịch cảnh. Buổi tối ở Hàng Đẫy, Bùi Tiến Dũng đã trở thành biểu tượng cho điều đó.

Từ người từng đối diện nhiều nghi ngờ, thủ môn quê Thanh Hóa giờ đây đang nhận được vô số lời khen ngợi trên mạng xã hội. Với riêng Bùi Tiến Dũng, có lẽ điều hạnh phúc nhất không chỉ là hai pha cản phá phạt đền, mà còn là cảm giác được đứng dậy mạnh mẽ sau chấn thương.