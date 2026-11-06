Mạng xã hội bất ngờ gọi tên Trấn Thành

Những ngày qua, cái tên Trấn Thành bất ngờ xuất hiện dày đặc trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội dù nam nghệ sĩ không liên quan đến vụ việc đang gây chú ý. Nguyên nhân đến từ một sự trùng hợp khá hài hước: tên Mai và câu chuyện chiếc ô tô. Đây cũng là dịp để khán giả nhắc lại bộ phim điện ảnh cùng tên từng tạo nên dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Trấn Thành.

Các đoạn clip ghi lại một vụ việc nhạy cảm bên trong ô tô tại TP.HCM xuất hiện trên mạng xã hội từ tối 2/11, nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận.

Giữa những cuộc bàn luận, cư dân mạng chú ý đến chi tiết một người liên quan được nhắc đến với tên Mai. Sự trùng hợp này lập tức khiến Trấn Thành bị gọi tên bởi anh chính là đạo diễn của bộ phim Mai từng gây tiếng vang lớn tại phòng vé Việt. Nhiều tài khoản hài hước so sánh độ phủ sóng của bộ phim với câu chuyện đang được bàn tán, thậm chí sáng tạo những hình ảnh chế lấy cảm hứng từ poster tác phẩm.

CDM sáng tạo những hình ảnh chế lấy cảm hứng từ poster tác phẩm.

Thực tế, Trấn Thành không có liên quan đến vụ việc. Việc nam nghệ sĩ được nhắc đến chủ yếu xuất phát từ sự trùng hợp về tên gọi giữa câu chuyện đang lan truyền và tác phẩm điện ảnh của anh. Những nội dung chế ảnh, bình luận hài hước vì thế trở thành một phần của xu hướng bàn luận trên mạng xã hội những ngày qua.

Ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2024, Mai là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong hành trình làm phim của Trấn Thành. Tác phẩm do anh đạo diễn, có sự tham gia của Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Hồng Đào và nhiều diễn viên khác. Phim kể về Mai, người phụ nữ bước qua tuổi trẻ với nhiều tổn thương, định kiến và gánh nặng gia đình. Cuộc gặp gỡ với Dương mở ra cho cô cơ hội tìm kiếm tình yêu và một cuộc sống khác, nhưng cũng đặt nhân vật trước những lựa chọn không dễ dàng.

Bộ phim tạo được sự quan tâm nhờ câu chuyện tình cảm có nhiều lớp lang, cách khai thác những vấn đề gia đình và diễn xuất của dàn diễn viên. Phương Anh Đào đảm nhận vai nữ chính, trong khi Trấn Thành cũng xuất hiện với vai ông Hoàng. Nhân vật Mai được xây dựng với nhiều biến chuyển tâm lý, giúp tác phẩm tạo ra những cuộc thảo luận về tình yêu, định kiến và quyền lựa chọn hạnh phúc của phụ nữ.

Mai là bộ phim được đầu tư nhất trong sự nghiệp làm đạo diễn của Trấn Thành.

Về thành tích phòng vé, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Thành công này tiếp tục củng cố vị trí của Trấn Thành trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt ở vai trò đạo diễn. Trước đó, anh từng tạo dấu ấn với Bố già và Nhà bà Nữ, hai tác phẩm cũng đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Sau Mai, Trấn Thành tiếp tục thực hiện Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi!!. Các dự án cho thấy anh không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, MC mà ngày càng tập trung vào công việc đạo diễn, sản xuất phim. Tính đến năm 2026, những tác phẩm do anh cầm trịch đã tạo nên một dấu ấn đáng kể tại phòng vé Việt.

Từ một sự trùng hợp trên mạng xã hội, Trấn Thành bất ngờ được nhắc lại cùng bộ phim Mai sau hơn hai năm ra mắt. Dù câu chuyện đang gây chú ý không liên quan đến nam nghệ sĩ, phản ứng của cộng đồng mạng một lần nữa cho thấy sức lan tỏa của tác phẩm và mức độ nhận diện của cái tên Trấn Thành trong đời sống giải trí.