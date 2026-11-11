Mang vàng đi bán, hai mẹ con hoang báo bị người lạ 'bỏ bùa' lấy hết nữ trang

Thông tin được lãnh đạo Công an xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau xác nhận vào tối 11/11. Hiện, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ mục đích, động cơ, quá trình bàn bạc, thực hiện hành vi không đúng pháp luật của bà Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1957, ngụ ấp Chà Là, xã Trần Phán) và con gái Trần Thị Châu Tha (SN 1992).

Theo Công an xã Trần Phán, khoảng 8h30 cùng ngày, mẹ con bà Diệp đến Công an xã trình báo về việc người mẹ bị người khác “bỏ bùa”, lấy hết tài sản là vàng đeo trên người tại khu vực chợ Chà Là.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trần Phán đã xác minh và làm việc với bà Diệp để làm rõ nội dung trình báo. Lúc này, bà Diệp khai rằng do bản thân thiếu nợ, nên vào ngày 7/11, bà có bàn bạc với con gái lấy vàng đem bán để trả nợ, sau đó báo tin giả cho cơ quan công an về việc bị người khác “bỏ bùa” lấy vàng.

Thực hiện kế hoạch, bà Diệp đưa cho con gái chiếc lắc vàng 18K (trọng lượng hơn 5 chỉ). Đến ngày 10/11, Tha mang số vàng trên đến một tiệm vàng ở chợ Chà Là bán được hơn 38 triệu đồng. Sau khi bán vàng, Tha đưa cho mẹ 8 triệu đồng để trả nợ, số tiền còn lại Tha cất giữ.

Hai mẹ con người phụ nữ ở Cà Mau báo công an nội dung bị “bỏ bùa” lấy hết vàng là sai sự thật. (Ảnh minh họa).

Do có bàn bạc từ trước về việc tạo dựng thông tin giả về việc bà Diệp bị “bỏ bùa” lấy hết số vàng đeo trên người nên khoảng 8h ngày 11/11, tại khu vực một cửa hàng bách hóa thuộc ấp Chà Là, bà Diệp gặp con gái và đưa cho Tha một số nữ trang vàng gồm 1 dây chuyền vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng 18K, 3 chiếc nhẫn đeo tay bằng vàng 18K, 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn.

Tuy nhiên, trong số nữ trang trên có 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn được bà Diệp đặt mua trên mạng xã hội, với giá lần lượt là 510.000 đồng và 350.000 đồng, không phải vàng thật.

Sau khi đưa số vàng giả cho con gái, bà Diệp đến chỗ con dâu là tiểu thương ở chợ Chà Là nói bản thân mệt và lấy tỏi ra ngậm. Khi nghe con dâu hỏi về số vàng mẹ đeo trên người, bà Diệp trả lời không biết, và nói đã mất hết rồi.

Sau đó, bà Diệp và con gái đến Công an xã Trần Phán trình báo việc bà bị người lạ “bỏ bùa” lấy hết nữ trang.

Như vậy, việc bà Diệp trình báo bị người khác bỏ bùa lấy tài sản là vàng có dấu hiệu không đúng sự thật. Bà Diệp đã thừa nhận việc trình báo nêu trên là do bản thân cùng con gái bàn bạc, thống nhất thực hiện, không có việc bị người khác bỏ bùa lấy vàng như nội dung đã trình báo ban đầu.

Công an xã Trần Phán tiếp tục xác minh nguồn gốc, số lượng, giá trị tài sản, số tiền thu được từ việc bán vàng và các tình tiết liên quan để có căn cứ xem xét, xử lý hành vi của mẹ con bà Diệp theo quy định của pháp luật.