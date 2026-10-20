Mang vali lên thành phố ở với con sau khi nghỉ hưu, một tuần sau tôi lặng lẽ về quê

Tiếp nối sức lan tỏa từ kỷ lục 4 triệu lượt xem của mùa đầu tiên, sáng mai (21/10), chương trình “Tiết học Gen Z” mùa 2 với chủ đề “Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn” do CATP Hà Nội thực hiện sẽ chính thức lên sóng. Không còn giới hạn trong khuôn viên sân trường, tiết học đặc biệt lần này bắt đầu từ một chuyến xe lăn bánh lúc 5h45 sáng, đưa học sinh và phụ huynh đến với một không gian thực tế chưa từng có – nơi ranh giới giữa tự do và sự trả giá chỉ cách nhau đúng một cái gật đầu.