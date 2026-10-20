Mang vali lên thành phố ở với con sau khi nghỉ hưu, một tuần sau tôi lặng lẽ về quê
Nghỉ hưu, tôi mang vali lên thành phố với hy vọng được sống gần con cháu, vơi bớt những ngày tháng cô quạnh. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi lại lặng lẽ thu dọn hành lý trở về quê. Không ai trách móc, cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra, vậy mà tôi vẫn thấy mình lạc lõng ngay trong ngôi nhà của con.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mang-vali-len-thanh-pho-o-voi-con-sau-khi-nghi-huu-mot-tuan-sau-toi-lang-le-ve-que-172261019211508419.htm