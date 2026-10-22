Mang ước mơ đến trẻ em Làng Hy Vọng

Lớp học “Chạm đến tri thức” của Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc ngày khai giảng. Ảnh: THANH TRÚC

Bước vào tuần thứ hai triển khai Lớp học "Chạm đến tri thức" tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng (Làng Hy Vọng) do Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) và Đồn Biên phòng Phú Lộc tổ chức đã trở thành sân chơi trải nghiệm bổ ích vào ngày cuối tuần đối với các em nhỏ.

Những bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng qua đi, khi mọi người cùng nhau tìm hiểu kiến thức về khoa học tự nhiên kết hợp trải nghiệm mô hình giáo dục STEM.

Dưới sự hướng dẫn của các sinh viên, chiến sĩ, bộ đội biên phòng, các em nhỏ tại Làng Hi Vọng được hệ thống lại kiến thức, tự tay lắp ráp mô hình và thực hiện các thí nghiệm trực quan.

Để triển khai lớp học, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ đã liên hệ Đồn Biên phòng Phú Lộc từ khoảng 3 tháng trước để phối hợp tổ chức chương trình, tạo thêm cơ hội học tập, trải nghiệm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Làng Hy Vọng.

Mỗi tiết học kéo dài 90 phút, các bạn sinh viên giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hóa học, hệ thống lại các nguyên tố, hợp chất thông dụng, cách tính hoá trị hay phân loại các hợp chất hóa học, đồng thời tham gia trò chơi lắp ráp mô hình phân tử và trực tiếp thực hành thí nghiệm hóa học.

Em Ngô Hoàng Khánh Vy (học sinh lớp 9) chia sẻ: “Năm nay đã là năm cuối cấp, chúng em phải học nhiều hơn, mệt mỏi nhưng ở Lớp học “Chạm đến tri thức”, em vừa được học kiến thức vừa được giải trí nên rất vui. Tiết học kéo dài một tiếng rưỡi mà sao chúng em thấy trôi nhanh quá. Chúng em mong có thêm nhiều tiết học như thế này”.

Theo Khánh Vy, bản thân và các bạn vô cùng thích thú với các thí nghiệm hóa học được các anh chị sinh viên “biến thành tiết mục ảo thuật”.

Với dung dịch NaOH, glucose và methylene blue, các em được chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu về màu sắc khi pha trộn các hỗn hợp dung dịch trong chiếc chai thủy tinh.

Ở thí nghiệm “Bảng ký tên diệu kỳ”, học sinh ký tên lên bảng giấy trắng đã được xử lý bằng dung dịch NaOH trong suốt. Khi xịt dung dịch phenolphtalein lên bảng giấy, những nét chữ dần hiện ra với màu hồng.

Sinh viên hướng dẫn các em nhỏ tại Làng Hy Vọng làm thí nghiệm. Ảnh: BẢO ANH

Sinh viên Trần Văn Bích Thảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên cho biết, lực lượng nòng cốt đứng lớp là sinh viên đến từ các chuyên ngành của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Bằng sức trẻ và kiến thức chuyên môn, các sinh viên sẽ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích kết hợp cùng các nhóm hướng dẫn thực hành thí nghiệm.

Mục tiêu của lớp học là giúp các em tiếp thu kiến thức mới một cách sinh động, qua đó bồi dưỡng, nâng cao trình độ và tiếp thêm động lực trên hành trình học tập. Lớp học diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, gồm 14 buổi.

Thực tế, tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng Lớp học “Chạm đến tri thức” đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Sự sôi nổi, cùng nhau trao đổi để tìm ra câu trả lời cuối cùng của các em nhỏ là minh chứng rõ nhất.

Ông Phan Thanh Vinh, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện trung tâm đang nuôi dưỡi 120 cháu nhỏ ở các độ tuổi.

“Chúng tôi rất hoan nghênh Lớp học “Chạm đến tri thức” của các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc. Từ khi có lớp học, nhiều cháu có thêm niềm đam mê với học tập, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. Điều này vô cùng quan trọng bởi nó hình thành định hướng cho các cháu để chuẩn bị cho cấp học Trung học phổ thông”, ông Vinh chia sẻ.

Có thể thấy, không chỉ dừng lại ở những buổi học bổ ích, hành trình của Lớp học “Chạm đến tri thức” đã khơi dậy niềm tin và khát vọng sống cho các em nhỏ tại Làng Hy Vọng. Đó cũng là câu chuyện đẹp về sự chung tay của cộng đồng trong sứ mệnh chăm lo, nuôi dưỡng những ước mơ bay cao.