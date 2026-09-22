Mang Trung thu yêu thương đến với trẻ mồ côi, học sinh vùng biên giới, miền núi

Tại Đà Nẵng, trong hai ngày 21 và 22/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hùng Sơn (xã biên giới Hùng Sơn), Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Chương trình “Trung thu vùng cao năm 2026” với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng.

Các em học sinh thích thú xem múa lân.

Đoàn công tác trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, các em được giao lưu cùng “chị Hằng”, “chú Cuội”, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân, tham gia rước đèn và phá cỗ. Đặc biệt, những phần quà được trao tận tay đã góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn, nhiều niềm vui.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, cho biết chương trình lần này huy động 1.275 suất quà, dành tặng toàn bộ trẻ em trên địa bàn xã Hùng Sơn. Không chỉ mang đến những phần quà vật chất, chương trình còn tạo không gian để cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, các đơn vị đồng hành, thầy cô giáo và đoàn viên cùng giao lưu, chia sẻ niềm vui với các em. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự sẻ chia và tình cảm hướng về trẻ em vùng cao, biên giới.

Cán bộ Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng trao đèn lồng tặng các em học sinh.

Nhiều phần quà Trung thu ấm áp được trao tặng các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hùng Sơn.

Đối với tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng, mỗi hoạt động hướng về cộng đồng là một việc làm cụ thể để phát huy tinh thần “Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an đến gần hơn với nhân dân, nhất là trong những hoạt động chăm lo cho thế hệ tương lai.

Trước đó, ngày 18/9, Hội Phụ nữ và Chi đoàn cơ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã biên giới Avương tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Avương, mang đến cho học sinh nơi đây một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và nhiều yêu thương.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội dành cho thiếu nhi, các em học sinh được tham gia các trò chơi tập thể, thưởng thức múa lân và nhận những phần quà từ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các đơn vị. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 950 suất quà Trung thu, tổng trị giá gần 50 triệu đồng; đồng thời trao quà tiếp sức học tập cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 7 triệu đồng.

Thượng tá Đỗ Thị Thu Nga, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng, cho biết những phần quà được trao tận tay các em học sinh chứa đựng tình cảm, sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên các đơn vị, mong muốn góp một phần nhỏ đồng hành cùng nhà trường, địa phương, tạo thêm điều kiện để các em luôn giữ ước mơ, chăm chỉ học tập, biết yêu thương, chia sẻ và nỗ lực vươn lên.

Các đơn vị tặng quà Trung thu cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Avương.

Hoạt động cũng là việc làm cụ thể phát huy tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng Công an TP Đà Nẵng. Từ những việc làm thiết thực, sự quan tâm, sẻ chia được chuyển thành hành động cụ thể, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng nhân dân.

Tại xã miền núi Phước Hiệp, vào chiều 21/9, Công an xã Phước Hiệp đã tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” cho trẻ em trên địa bàn xã nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Tại chương trình, Công an xã Phước Hiệp đã trao tặng 10 phần quà cho 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được đơn vị hỗ trợ theo mô hình “Dân vận khéo - Cùng em vững bước đến trường”.

Múa lân mừng Trung thu tại xã Phước Hiệp.

Công an xã Phước Hiệp trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà Trung thu tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã dành cho các em; qua đó động viên, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tập tốt và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Ở TP Huế, nhiều năm qua, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm (đóng ở tổ dân phố Dưỡng Mong, phường Mỹ Thượng) do Ni cô Thích nữ Phước Thiện lập nên được biết đến là nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh.

Hiện ở đây đang nhận nuôi gần 50 trẻ em mồ côi, trong đó có nhiều em mồ côi cả bố lẫn mẹ, hoặc vừa sinh ra bị bỏ rơi đã được cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm nhận nuôi, chăm sóc.

Công an phường Mỹ Thượng tặng quà Trung thu cho trẻ mồ côi tại cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm.

Với sự chung tay giúp đỡ của các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương, sự hỗ trợ tận tình của lực lượng các đơn vị, Công an TP Huế nên đã có nhiều trẻ mồ côi ở cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm đã nghị lực vượt qua nghịch cảnh vươn lên học giỏi, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.

Các em thiếu nhi ở cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm vui mừng đón nhận quà Trung thu.

Và để tiếp tục hỗ trợ, giúp các em học sinh mồ côi ở cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm đón Tết Trung thu đầm ấm, ngày 21/9 vừa qua, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an TP Huế và Công an phường Mỹ Thượng đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà Tết Trung thu cho các em đang được nuôi dạy tại đây.

Những phần quà tuy bé nhỏ nhưng là nguồn động viên giúp trẻ mồ côi vươn lên trong học tập.

Thiếu tá Trần Anh Tiến, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Huế cho biết, hoạt động thiết thực hướng về cơ sở kể trên nhằm cụ thể hóa các nội dung của đợt sinh hoạt chính trị “Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm - Đoàn viên, hội viên Công an TP Huế tiên phong bảo vệ ANTT, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Tuổi trẻ Công an TP Huế đã phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng hành và chăm lo cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Múa lân vui Tết Trung thu do các đơn vị Công an TP Huế phối hợp tổ chức cho học sinh trên địa bàn.

“Hoạt động thăm hỏi, động viên, trao tặng những phần quà ý nghĩa gồm bánh kẹo, nhu yếu phẩm cần thiết cho gần 50 trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm là một trong số việc làm ý nghĩa nằm trong chương trình. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên Công an TP Huế cùng các đơn vị đến trẻ mồ côi và mong muốn các em đón Tết Trung thu ấm áp, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập”, Thiếu tá Trần Anh Tiến chia sẻ.

Tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ và tặng quà cho học sinh Trường THCS Mỹ Thượng.

Nhân dịp này, Ban Thanh niên Công an TP Huế còn phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ và phòng, chống ma túy; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hàng trăm học sinh Trường THCS Mỹ Thượng; trao 150 phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, giúp các em đón Tết Trung thu đầm ấm.

Công an phường An Cựu, TP Huế cũng đã tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 700 học sinh Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ và tặng quà Tết Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức, quy định của Luật Trật tự, ATGT đường bộ; phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống ma túy. Nội dung được truyền tải kết hợp với hoạt động giao lưu, đặt câu hỏi, góp phần giúp các em dễ tiếp cận, ghi nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, Công an phường An Cựu đã tặng mũ bảo hiểm, quà Trung thu và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh vượt khó học giỏi.