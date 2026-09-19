Mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em Vân Kiều nơi vùng cao Hướng Phùng

Những phần quà trung thu đến với trẻ mầm non vùng cao Quảng Trị.

Chương trình tổ chức tại Phân hiệu Hướng Sơn thuộc Trường Mầm non Hướng Phùng, nhằm mang không khí Tết Trung thu ấm áp cùng nhiều trang thiết bị thiết yếu đến với trẻ em mầm non người Vân Kiều tại xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị).

​Hoạt động do Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Quảng Trị kết nối, phối hợp với các đơn vị đồng hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Đông, SCI Group và Tập đoàn Tiến Đạt tổ chức.

Câu lạc bộ Phóng viên Thường trú và các nhà tài trợ tặng quà đến học sinh.

​Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà trường và học sinh với tổng giá trị ước tính 67 triệu đồng.

Cụ thể, đoàn đã trao 230 bộ quần áo đồng phục và 230 đôi dép đồng phục cho toàn bộ trẻ em tại phân hiệu.

​Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng dạy học và chăm sóc bán trú cho các em, đoàn trao tặng nhà trường 1 ti vi thông minh 65 inch, 4 nồi cơm điện, 2 bếp ga đôi Rinnai, cùng nhiều bánh kẹo phá cỗ Trung thu rộn ràng.

​Hướng Phùng là xã vùng cao biên giới còn nhiều gian khó, phần lớn cư dân là đồng bào thiểu số Vân Kiều.

Phân hiệu Hướng Sơn, thuộc Trường Mầm non Hướng Phùng.

Sau khi sáp nhập mạng lưới trường lớp, Trường Mầm non Hướng Phùng hiện có quy mô 560 trẻ, gồm 1 điểm trường chính và 1 phân hiệu.

Trong đó, Phân hiệu Hướng Sơn có 236 cháu phân bổ tại 6 điểm trường lẻ heo hút giữa non ngàn.

​Đường tới lớp của con em đồng bào còn muôn vàn trắc trở; điều kiện kinh tế gia đình khó khăn khiến những bộ quần áo mới, đôi dép lành lặn hay một mâm cỗ Trung thu tươm tất vốn là niềm ao ước xa vời của các em nhỏ nơi đây.

Những phần quà trung thu đến với trẻ em Vân Kiều.

Cầm trên tay phần quà Trung thu và bộ đồng phục mới, cháu Hồ Văn Phúc rạng rỡ chia sẻ niềm vui giản dị khi được cùng bạn bè đón một mùa trăng rằm vui tươi, rộn rã tiếng cười ngay tại điểm trường.

​Chia sẻ với những nhọc nhằn của cô và trò vùng cao, đại diện các nhà tài trợ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những nỗ lực bám trường, bám lớp của đội ngũ giáo viên cắm bản. Hy vọng những món quà thiết thực này sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, động viên cô trò vượt khó, vươn lên dạy tốt và học tốt.

Tặng quà cho nhà trường phục vụ hoạt động dạy học và chăm sóc trẻ.

​Bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của đoàn, bà Phạm Thị Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Phùng gửi lời cảm ơn chân thành đến Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Quảng Trị cùng các nhà tài trợ.

​Bà Nga nhấn mạnh, những phần quà ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần là nguồn động viên to lớn cho tập thể sư phạm và học sinh nhà trường, đặc biệt trong thời điểm bước vào năm học mới và đón Tết Trung thu ấm áp yêu thương.