Mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em mồ côi, khuyết tật

Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa nằm trên địa bàn thôn Thanh Oai, xã Đại Thanh, TP. Hà Nội, là cơ sở dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ người khuyết tật. Trung tâm là đơn vị thành viên của Tổ chức Hỗ trợ Giáo dục trẻ em thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam.

Hiện Trung tâm đang hỗ trợ khoảng 60 người khuyết tật, với các hoạt động chủ yếu là dạy nghề, tạo việc làm và rèn luyện kỹ năng sống. Trong đó, duy trì các nghề như may và làm thủ công giấy cuộn.

Bên cạnh việc dạy nghề, Trung tâm còn tạo môi trường để người khuyết tật sinh hoạt, giao tiếp, cùng nhau làm việc và từng bước nâng cao khả năng tự lập, hòa nhập với đời sống xã hội.

Chương trình Vui Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui trong ngày hội trăng rằm, mà còn tạo không gian để các em được giao lưu, thể hiện sự sáng tạo và cảm nhận không khí Trung thu ấm áp.

Các em nhỏ được tự tay tạo nên những sản phẩm mình yêu thích

Từ buổi chiều, không khí tại Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Tại khu vực trải nghiệm, các em cùng nhau làm đồ thủ công với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các tình nguyện viên. Với mỗi em, cách tham gia có thể khác nhau, có em cần nhiều thời gian để hoàn thành từng công đoạn, có em cần sự trợ giúp ở những thao tác nhất định, nhưng sự tập trung và háo hức hiện rõ trong từng sản phẩm được tạo nên.

Những hạn chế về vận động hay khả năng giao tiếp không khiến các em đứng ngoài hoạt động chung. Trái lại, không gian làm đồ thủ công trở thành dịp để mỗi em phát huy khả năng của mình, từ những thao tác đơn giản đến việc lựa chọn màu sắc, hình dáng và hoàn thiện sản phẩm. Điều đáng chú ý không nằm ở việc các em làm được nhanh hay chậm, mà ở niềm vui khi chính mình tạo ra một sản phẩm và được chia sẻ thành quả ấy cùng mọi người.

Sau khoảng thời gian cùng nhau làm đồ thủ công, các sản phẩm được trưng bày để mọi người cùng ngắm nhìn, giao lưu và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chương trình do Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Nghệ Tĩnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức, với nhiều hoạt động dành cho các em như văn nghệ, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, trò chơi và trao quà Trung thu.

Giữa tiếng nhạc, tiếng cười và những hoạt động sôi nổi của đêm hội, những tờ giấy ghi chú nhỏ lại trở thành một khoảng lặng rất riêng. Các bạn được viết xuống điều ước của mình, những mong muốn tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc.

Không cần những ước mơ lớn lao, mỗi tờ giấy chỉ vừa đủ cho một vài dòng ngắn ngủi, nhưng phía sau những dòng chữ ấy là những điều các bạn muốn gửi gắm, những niềm vui còn đang chờ đợi và cả những hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Các em được giao lưu, gửi gắm những niềm hy vọng vào tương lai

Khi những công tác chuẩn bị cuối cùng được hoàn tất cũng là lúc các em háo hức đến giờ khai hội. Tiếng nhạc và những tiết mục văn nghệ mở màn nhanh chóng làm không gian Trung thu trở nên sôi động. Không khí càng trở nên gần gũi khi chị Hằng, chú Cuội cùng các em giao lưu, trò chuyện. Những trò chơi, tiết mục văn nghệ và hoạt động tương tác nối tiếp nhau, kéo các em vào không khí chung của ngày hội.

Trương Bảo Long, 14 tuổi, một trong những em đang học tập và học nghề tại Trung tâm, đặc biệt hào hứng với đêm Trung thu. Điều em mong muốn là có thêm nhiều anh chị đến tổ chức những hoạt động vui chơi cho mọi người. Ước mơ của Long cũng rất hồn nhiên, em muốn một ngày được trở thành chú Cuội để cùng chị Hằng xuống đón các em nhỏ, mang niềm vui đến cho mọi người.

Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, niềm vui Trung thu đôi khi được tạo nên từ những điều rất đỗi giản dị: một chiếc đèn được cầm trên tay, một trò chơi được tham gia cùng bạn bè, tiếng cười trong khoảnh khắc phá cỗ hay sự háo hức khi chờ đợi một món quà.

Những phần quà Trung thu được trao tận tay các em nhỏ

Tại Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa, những phần quà Trung thu được trao tận tay các em như một lời động viên, sẻ chia. Điều được trao đi không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là sự quan tâm dành cho những em nhỏ đang có hoàn cảnh riêng, để mỗi em cảm nhận được niềm vui khi được tham gia và hòa mình vào một đêm hội dành riêng cho mình.

Một mùa Trung thu rồi sẽ qua, những chiếc đèn cũng sẽ tắt, những món quà sẽ được mang về cất lại. Nhưng có lẽ điều ở lại lâu hơn là ký ức về một buổi tối các em được vui chơi bên nhau, được cất tiếng cười, được nhận những món quà và cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ.