Mang trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ban tổ chức đã trao tặng 75 suất học bổng “Vượt khó học giỏi”; 11 suất bảo trợ dài hạn “Mỗi trái tim nhân ái - Chắp cánh một ước mơ”; 527 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân và Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tăng Minh trao tặng học bổng, tặng quà cho thiếu nhi

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tăng Minh chia sẻ, tại TPHCM - đô thị nghĩa tình, nhân ái, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cùng đại biểu trao học bổng, tặng quà cho thiếu nhi

Theo đồng chí Nguyễn Tăng Minh, các em tham dự chương trình đều có hoàn cảnh khó khăn, có em mất cha, mất mẹ, sống cùng ông bà; có em chống chọi với bệnh hiểm nghèo... Điều đáng quý là dù đối diện với thử thách, các em vẫn luôn nỗ lực vươn lên, giữ vững tinh thần hiếu học, chăm ngoan, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Những suất học bổng, phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên và tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường chinh phục tri thức, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận suất bảo trợ dài hạn

Theo Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương Bùi Văn Thuyết, hiện Trung tâm đang triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TPHCM. Công tác này được duy trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm việc chăm lo cho các em không bị gián đoạn, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hỗ trợ. Từ tháng 7-2025 đến tháng 8-2026, Trung tâm đã hỗ trợ cho 7.795 trẻ em, với tổng kinh phí hơn 7,1 tỷ đồng qua các chương trình: Xuân với trẻ em khó khăn, Ngày hội thiếu nhi 1-6...