Mang 'Trung thu yêu thương' đến với con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt
Ngày 22/9, đoàn công tác của Công an tỉnh Hưng Yên do Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng đến thăm, tặng quà động viên các cháu là con cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu.
Trong không khí vui tươi, ấm áp khi Tết Trung thu đang đến gần, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, sinh hoạt của các cháu; chia sẻ với những khó khăn, vất vả cùng các gia đình, đồng thời trao tặng những phần quà Trung thu ý nghĩa cho các cháu.
Những phần quà được trao đến các cháu là con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với đời sống của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm động viên, giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực để vượt qua khó khăn, bệnh tật và đón Tết Trung thu đầm ấm, trọn vẹn hơn.
Nguồn CAND: https://cand.vn/mang-trung-thu-yeu-thuong-den-voi-con-can-bo-chien-si-co-hoan-canh-dac-biet-post822813.html