Mang 'Trung thu yêu thương' đến với con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt

Trong không khí vui tươi, ấm áp khi Tết Trung thu đang đến gần, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, sinh hoạt của các cháu; chia sẻ với những khó khăn, vất vả cùng các gia đình, đồng thời trao tặng những phần quà Trung thu ý nghĩa cho các cháu.

Đoàn công tác tặng quà, động viên các cháu.

Những phần quà được trao đến các cháu là con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với đời sống của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm động viên, giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực để vượt qua khó khăn, bệnh tật và đón Tết Trung thu đầm ấm, trọn vẹn hơn.