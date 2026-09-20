Mang Trung thu yêu thương đến trẻ em vùng biển

Không khí chương trình ngay từ buổi sáng đã rất nhộn nhịp, tươi vui khi đại diện chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên xã và bà con đã có mặt từ sớm.

Trong khuôn khổ chương trình, 100 suất quà đã được trao đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Cùng với gian hàng quần áo 0 đồng cho bà con lựa chọn.

Một trong những hoạt động trọng tâm của “Đêm Trăng Dạ Phúc” là trao học bổng và phương tiện học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình trao tặng 10 xe đạp với tổng trị giá 15 triệu đồng, cùng 11 suất học bổng với tổng trị giá 5,5 triệu đồng.

Nhóm thiện nguyện Hữu Duyên trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm thiện nguyện Hữu Duyên trao xe đạp, tiếp sức con đường tới trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Huỳnh Thị Bích Ngọc, Phó Nhóm thiện nguyện Hữu Duyên, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: trước khi tổ chức chương trình, đại diện nhóm đã phối hợp với địa phương để khảo sát, nhận thấy thực tế bà con và trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn. Nhóm đã vận động những mạnh thường quân, nhà hảo tâm để thực hiện “Đêm Trăng Dạ Phúc” này. Tuy những phần quà giá trị không lớn, nhưng qua đây nhóm muốn động viên các em học sinh cố gắng trong học tập cũng như sẻ chia khó khăn với bà con trong cuộc sống.

Những suất học bổng như lời động viên cố gắng học tập cho học sinh vùng biển.

Nếu buổi sáng là những hoạt động sẻ chia dành cho bà con, thì buổi chiều tại Trường Tiểu học Kim Đồng lại trở thành ngày hội thực sự dành cho thiếu nhi. Hơn 800 em nhỏ cùng tham gia chương trình với sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng, các tiết mục văn nghệ, hoạt náo và nhiều hoạt động vui chơi.

Từ sân khấu, tiếng cười của các em lan toả khắp sân trường. Những câu chuyện về chú Cuội, chị Hằng, những tiết mục biểu diễn và màn trình diễn văn nghệ tạo nên không gian Trung thu đầy màu sắc.

Điểm nhấn được các em mong chờ nhất là hoạt động phát lồng đèn, quà Trung thu và rước đèn. Những chiếc lồng đèn lần lượt được trao tận tay các em. Trên sân trường, hàng trăm ánh đèn cùng tiếng cười, tiếng reo hò tạo nên một bức tranh Trung thu rực rỡ.

Những tình nguyện viên Nhóm thiện nguyện Hữu Duyên hoá thân thành chị Hằng, chú Cuội hoạt náo, trao quà bánh, đèn Trung thu cho các em nhỏ.

Em Phạm Mỹ Hằng Yến, Lớp 5A2, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Khánh Lâm, bày tỏ: em chân thành cảm ơn nhóm thiện nguyện từ Thành phố Hồ Chí Minh đã về đây tổ chức đêm Trung thu rất vui, vừa có quà, bánh, lồng đèn và được chơi trò chơi rất thú vị.

Em Mạc Thanh Huyền, Lớp 5A4, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Khánh Lâm, chia sẻ: Đây là đêm Trung thu vui nhất từ trước đến nay của em. Từ khi đi học đến giờ em chưa được tham gia chương trình vui chơi nào lớn như vậy, nên em mong muốn sẽ có thêm nhiều lần tổ chức như vậy nữa.

Hơn 50 tình nguyện viên đến từ nhiều nơi đã chung tay với đoàn viên, thanh niên xã Khánh Lâm làm công tác chuẩn bị, trao quà, hỗ trợ bà con đến tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Bà Trịnh Ngọc Dung, Chủ tịch UB MTTQ VN xã Khánh Lâm cho biết: Được sự thống nhất của Thường trực Đảng uỷ, MTTQ xã phân công Xã đoàn kết nối với Trường Tiểu học Kim Đồng để tập trung phối hợp Nhóm thiện nguyện Hữu Duyên tổ chức chương trình thật chu toàn, đem không khí Trung thu tươi vui cho các em học sinh và hỗ trợ bà con còn khó khăn. Địa phương trân trọng tấm lòng của Nhóm thiện nguyện đã góp công, góp sức với công tác an sinh xã hội của xã.

Với trẻ thơ, Trung thu là những câu chuyện về cung trăng, chị Hằng, chú Cuội, là tiếng hát, tiếng cười, là những chiếc bánh ngọt thơm và lồng đèn đầy màu sắc. Còn với những người thực hiện chương trình, Trung thu năm nay còn là dịp để trao gửi yêu thương, mang đến cho các em những ký ức tuổi thơ tươi đẹp và lan toả những điều tử tế đến cộng đồng.

Chương trình “Đêm Trăng Dạ Phúc” đã trao 100 suất quà dành cho người dân, 10 xe đạp, 11 suất học bổng, 800 suất quà Trung thu, 1.000 suất ăn miễn phí, tổng giá trị huy động hơn 120 triệu đồng, đã tạo nên một hành trình sẻ chia đầy ý nghĩa tại xã Khánh Lâm.