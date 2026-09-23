Mang Trung thu yêu thương đến trẻ em đang điều trị tại bệnh viện

Các em nhỏ đang được điều trị tại bệnh viện vui đêm hội Trung thu.

Trước đó, từ 16 giờ, đoàn công tác xuất phát từ Công an thành phố Bắc Ninh, hỗ trợ bệnh viện phục vụ cơm tối cho bệnh nhi và người nhà. Đến 19 giờ 30 phút, chương trình chính thức diễn ra với các tiết mục văn nghệ, trao quà, phá cỗ Trung thu và múa lân, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu.

Phát biểu về ý nghĩa chương trình, Thượng tá Ngô Thị Anh Minh, Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, hoạt động được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an.

Mở đầu đêm hội, các em nhỏ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ do Câu lạc bộ Ngôi Sao Xanh biểu diễn, trong đó có các tiết mục nhảy “Trung Thu xuống phố”, “Oẳn tù tì”. Chương trình còn có phần biểu diễn của cháu Phan Thanh Duy, học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, và tiết mục ảo thuật do chiến sĩ nghĩa vụ Hoàng Như Minh Đức, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Bắc Ninh thực hiện.

Chiến sĩ công an Bắc Ninh chung vui cùng các cháu nhỏ.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng quà Trung thu cho các em nhỏ. Những phần quà được gửi trao cùng lời thăm hỏi, động viên của các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đơn vị đồng hành góp phần giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Hoạt động cũng tạo cơ hội để các gia đình có con em đang điều trị tại bệnh viện đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp hơn.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Ngô Thị Anh Minh nhấn mạnh, tinh thần đồng hành, sẻ chia với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ Công an nhân dân trong các hoạt động an sinh xã hội.

Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức phá cỗ Trung thu và múa lân. Mâm cỗ với bánh, trái cây cùng tiếng trống lân rộn ràng mang đến cho các em những khoảnh khắc vui vẻ, giúp đêm hội thêm sinh động.

Các em nhỏ đang được điều trị tại bệnh viện vui đêm hội Trung thu.

Một bệnh nhi 8 tuổi chia sẻ: “Hôm nay cháu rất vui vì được xem múa lân, phá cỗ và nhận quà Trung thu. Cháu cảm ơn các cô, các chú đã đến thăm, tổ chức chương trình cho chúng cháu. Cháu mong năm sau cũng được đón Trung thu vui như hôm nay.”

Tặng quà Trung thu cho các em nhỏ.

Chương trình “Trung thu cho em” năm 2026 là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng của Công an thành phố Bắc Ninh và các đơn vị phối hợp. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.