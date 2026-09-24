Mang Trung thu về với trẻ em xã biên giới La Êê

Tại chương trình, Công an xã Hòa Vang và Công ty TNHH Tân Vinh Bakery trao hơn 440 suất quà, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng cho học sinh hai trường. Ngoài ra, Công an xã Hòa Vang trao tặng 1 tấn gạo để dự trữ, hỗ trợ người dân trong trường hợp xảy ra sạt lở đất, chia cắt.

Lãnh đạo Công an xã Hòa Vang và Công ty TNHH Tân Vinh Bakery tặng quà trung thu cho các em.

Mỗi phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Vang và đơn vị đồng hành dành cho các em nhỏ vùng biên giới. Đây cũng là tình cảm được gửi gắm từ miền xuôi đến vùng biên giới xa xôi, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn hơn.

Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Trung thu, chương trình mang đến cho các em nhỏ vùng biên một ngày hội đầy ắp tiếng cười, niềm vui và tình cảm ấm áp. Đối với học sinh La Êê, nơi điều kiện sinh hoạt, học tập còn nhiều khó khăn, mỗi phần quà Trung thu không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em vững bước đến trường.

Chương trình “Trung thu Biên giới” không chỉ là hoạt động trao quà cho trẻ em mà còn góp phần vun đắp tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị kết nghĩa Công an xã Hòa Vang và Công an xã La Êê, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kết nghĩa, phối hợp trong công tác và đời sống.

Đồng thời, chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng hành vì cộng đồng của doanh nghiệp, cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Thông qua chương trình, Công an xã Hòa Vang mong muốn góp một phần nhỏ bé để học sinh La Êê có thêm niềm vui trong ngày Tết Trung thu; tiếp tục chăm ngoan, học tốt, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương và đất nước.