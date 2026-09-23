Mang Trung thu trọn vẹn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao quà Trung thu cho học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, không khí Trung thu trở nên rộn ràng với các trò chơi, tiết mục giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và tiếng cười của các em nhỏ. Chương trình “Vui Tết Trung thu 2026” do Trung tâm phối hợp Quỹ Hạnh phúc - Y Dược Buôn Ma Thuột, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và các đơn vị đồng hành đã mang mùa hội đến với trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, giảng viên, sinh viên và tình nguyện viên tự tay chuẩn bị 80 phần quà để trao cho các em nhỏ.

Em Đỗ Bảo Phương, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Tu cho biết, em thích nhất trò chơi cùng chú Cuội, chị Hằng và em rất vui khi được nhận những món quà ý nghĩa. Ở phía những người trao yêu thương, niềm vui cũng được nhân lên khi nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Em Trần Duy Khang, sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ cảm giác háo hức từ nhiều ngày trước khi đến với chương trình với mong muốn mang đến cho các em nhỏ tại trung tâm một mùa Trung thu vui vẻ, trọn vẹn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng đoàn công tác tặng quà cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 60 trẻ em mồ côi từ bậc mầm non đến đại học. Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm thông tin, dịp Trung thu năm nay, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động hướng đến trẻ em đang được chăm sóc tại đơn vị và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở cộng đồng, kết nối sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để mang yêu thương đến với trẻ em yếu thế.

Không khí Trung thu cũng rộn ràng tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. Năm học 2026-2027, Trung tâm chăm sóc, giáo dục 165 học sinh khuyết tật; trong đó có 42 học sinh khuyết tật nghe, nói và 123 học sinh khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ. Tại chương trình “Vui hội trăng rằm - Trăng yêu thương”, các em được xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, vui chơi, phá cỗ và nhận quà. Mặc dù bị khuyết tật nghe, nói, nhưng không khí vui tươi của ngày hội Trung thu khiến em H’Siêng, học sinh lớp 4A rất hạnh phúc khi được tham gia phá cỗ, xem múa lân và nhận nhiều quà.

Học sinh khuyết tật tại tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk phá cỗ vui Trung thu. Ảnh: TTXVN phát

Đến dự chương trình Trung thu cùng các em nhỏ ở Trung tâm, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật; chia sẻ những khó khăn các em và gia đình đang đối mặt. Ông nhấn mạnh, chăm lo, giáo dục và tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật phát triển toàn diện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp, ngành cần tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, chế độ, chính sách; xây dựng môi trường giáo dục phù hợp để mỗi trẻ em khuyết tật được chăm sóc, học tập, rèn luyện và phát huy khả năng.

Không khí rộn ràng Tết Trung thu cũng lan tỏa đến các địa bàn biên giới. Từ ngày 18-21/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp, xã biên giới Ia Lốp (tỉnh Đắk Lắk), chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang đến cho học sinh vùng biên một đêm hội vui tươi với tiếng trống múa lân, rước đèn, văn nghệ và phá cỗ. Các em còn được tặng nhiều phần hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm động lực học tập và giúp các gia đình khó khăn có thêm điều kiện vươn lên.

Trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Em Triệu Thị Lan Anh, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp cho biết, em rất vui khi được tham gia đêm hội và hứa sẽ chăm ngoan, học tập thật tốt. Còn em Trương Quốc Duy cảm nhận không khí Trung thu năm nay rất nhộn nhịp, vui tươi. Các chú bộ đội đã mang đến cho học sinh vùng biên một ngày hội đáng nhớ.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, các hoạt động Trung thu là dịp để các cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng chung tay chia sẻ với thiếu nhi vùng biên, động viên các em yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội; góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng phát triển.

Sự sẻ chia ấy góp phần để mỗi em nhỏ, nhất là những em còn nhiều khó khăn có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.