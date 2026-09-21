Mang Trung thu đến với trẻ em xã Tân Minh

Ngày 20/9, CLB Bằng Hữu FC phối hợp với các đơn vị và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Trung Thu cho em 2026”, mang niềm vui Trung thu đến với các em học sinh trên địa bàn xã Tân Minh.

Tân Minh là vùng đất miền núi, nơi nhiều gia đình gắn bó với nương rẫy và chăn nuôi. Điều kiện cuộc sống còn không ít khó khăn, vì vậy một đêm Trung thu đầy đủ bánh, lồng đèn và quà tặng mang ý nghĩa đặc biệt đối với các em nhỏ. Chương trình bắt đầu từ chiều với trận bóng giao hữu giữa CLB Bằng Hữu FC và đội bóng UBND xã Tân Minh. Không khí trên sân diễn ra sôi nổi nhưng thân tình, với sự góp mặt của Đại tá Trang Thọ Phúc – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM, cùng các cựu cầu thủ Vũ Thế Bình và Lê Nam Thắng.

Buổi đá bóng giao hữu

Không đặt nặng kết quả, trận đấu trở thành dịp để những người yêu bóng đá giao lưu, đồng thời kết nối những người con xa quê với địa phương. Khi màn đêm buông xuống, sân trường THCS Tân Minh trở thành điểm hội tụ của hàng trăm em nhỏ. Những chiếc lồng đèn lần lượt được thắp sáng, những phần quà gồm bánh, sữa, gấu bông và lồng đèn được trao tận tay các em. Tiếng hát, tiếng vỗ tay và những nụ cười trẻ thơ khiến sân trường vùng xa trở nên rực rỡ trong đêm rằm.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Thế Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh cho biết Trung thu với trẻ em không chỉ là bánh và lồng đèn, mà còn là niềm vui khi được quan tâm, sẻ chia. Những món quà tuy giản dị nhưng mang theo tình cảm của cộng đồng và sẽ trở thành ký ức đẹp đối với các em.

Dịp này, CLB Bằng Hữu trao 10 triệu đồng cho UBND xã Tân Minh để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Một đêm Trung thu rồi cũng khép lại. Nhưng những chiếc lồng đèn, những phần quà và tiếng cười vang lên dưới sân trường hôm ấy đã để lại một thông điệp giản dị: khi những tấm lòng cùng hướng về trẻ em, khoảng cách giữa phố thị và vùng xa cũng trở nên gần hơn.

Với Tân Minh, mùa trăng năm nay không chỉ có ánh trăng trên bầu trời, mà còn có thêm một ánh sáng khác – ánh sáng của sự sẻ chia và tình người.

Các đơn vị tổ chức, mạnh thường quân tặng quà cho các em