Mang trung thu đến với trẻ em khó khăn

Trao học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Vui tết Trung thu” ở phường Phong Điền.

Niềm vui dưới trăng

Những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, tiếng trống lân rộn ràng cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ làm không gian chương trình “Vui tết Trung thu” tại phường Phong Điền thêm náo nhiệt. Chương trình do Đoàn các cơ quan Đảng thành phố phối hợp với Đoàn phường Phong Điền tổ chức, dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong không khí ấy, các em được xem văn nghệ, múa lân, gặp gỡ chị Hằng, chú Cuội, phá cỗ và nhận những phần quà. Những niềm vui giản dị ấy làm mùa trăng của các em trở nên ấm áp hơn.

Trên tay phần quà trung thu, em Lê Ngọc Khánh Hằng, học sinh Trường THCS Nguyễn Duy chia sẻ: “Bình thường đến trung thu, em chỉ mua một chiếc lồng đèn để cùng vui chơi với các bạn trong xóm. Năm nay được tham gia chương trình, em được nhận nhiều quà như bánh, kẹo, lồng đèn nên rất vui”.

Niềm vui của Hằng cũng là niềm vui của 100 em thiếu nhi tham gia chương trình. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, Ban Tổ chức trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà, suất học bổng là sự động viên để các em tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Không chỉ tại Phong Điền, các hoạt động vui tết Trung thu cũng được triển khai tại nhiều địa phương, đơn vị. Tại Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố, chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần thứ XXII - năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” thu hút hơn 500 thiếu nhi từ 6 - 16 tuổi, đến từ 19 trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội và trường chuyên biệt tham gia.

Các em tham gia hành trình cùng chú Cuội vui hội trăng rằm, xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, phá cỗ và nhận quà trung thu. Ban Tổ chức cũng trao 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố cho biết: “Đêm hội trăng rằm” không chỉ là sân chơi dành cho thiếu nhi mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Đồng hành cùng thiếu nhi

Theo Thành đoàn Huế, các hoạt động trung thu năm nay được triển khai theo hướng thiết thực, an toàn, phù hợp điều kiện từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh tạo sân chơi, các cấp bộ đoàn, đội chú trọng giáo dục thiếu nhi về tinh thần tương thân tương ái, ý thức sẻ chia; đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại, đuối nước, tai nạn thương tích và các nguy cơ mất an toàn.

Thông qua các nền tảng số và mạng xã hội, những mô hình chăm lo thiếu nhi, gương thiếu nhi vượt khó cũng được lan tỏa. Qua đó, kết nối thêm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại cơ sở, các tổ chức đoàn, đội chủ động rà soát, nắm hoàn cảnh của từng em để việc hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu. Bên cạnh quà trung thu, học bổng, sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm, sự quan tâm tập trung vào trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi tại các cơ sở bảo trợ xã hội và những địa bàn còn khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Cùng với các hoạt động dịp trung thu, nhiều chương trình đồng hành lâu dài tiếp tục được duy trì như “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của đoàn”. Nguồn lực xã hội cũng được kết nối để thực hiện các công trình, phần việc dành cho thiếu nhi như nhà Khăn quàng đỏ, sân chơi, tủ sách, không gian học tập và trang thiết bị phục vụ học tập, vui chơi.

Một điểm được chú trọng là tạo cơ hội để trẻ em được bày tỏ ý kiến, đề xuất ý tưởng và tham gia vào những hoạt động liên quan trực tiếp đến mình. Từ các hoạt động vui chơi, làm lồng đèn, trò chơi dân gian đến trải nghiệm, thiếu nhi được khuyến khích phát huy tính chủ động, sáng tạo, hình thành ý thức giữ gìn môi trường, lựa chọn đồ chơi an toàn, lành mạnh.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn Huế chia sẻ, chăm lo cho thiếu nhi không chỉ dừng ở phần quà trong dịp trung thu mà cần được thực hiện thường xuyên bằng những việc làm cụ thể, phù hợp từng hoàn cảnh. Tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, đồng hành cùng thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng bảo vệ trẻ em, trang bị kỹ năng tự bảo vệ, tạo điều kiện để mỗi em có cơ hội học tập, vui chơi, phát triển.