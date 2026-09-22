Mang Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Mang đến không gian ấm áp dành cho thanh thiếu niên khuyết tật, chương trình "Vượt sóng - Chung hội Trung thu" vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Cùng các nghệ sĩ, các em được giao lưu văn nghệ, tham gia workshop làm lồng đèn Trung thu truyền thống, trải nghiệm in tranh độc bản, tự tay tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Những hoạt động trải nghiệm mang đến niềm vui, tạo cơ hội để các em giao lưu, thể hiện sự sáng tạo và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu. Chương trình cũng trao tặng học bổng và những phần quà Trung thu, gửi gắm sự quan tâm, động viên đến các em.

Dịp này, Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM cũng đồng hành cùng các chương trình đón Trung thu ý nghĩa. Dàn nghệ sĩ có mặt ở nhiều nơi, mang niềm vui đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh không may mắn. Trong những chuyến biểu diễn phục vụ mùa Trung thu, đội tình nguyện viên nghệ sĩ đã đến với Bệnh viện Nhi đồng 1, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, xã Nghĩa Thành... Các nghệ sĩ đưa hình ảnh chú Cuội, chị Hằng đến vui chơi cùng các bạn nhỏ. Trên sân trường tiểu học, các em học sinh có một ngày vui với những trò chơi và tiết mục văn nghệ vui tươi.

Chương trình "Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương"

Lấy cảm hứng từ những nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu, chương trình "Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương" mang đến nhiều hoạt động vui chơi và trải nghiệm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Qua đó, Phòng Công tác xã hội mong muốn tạo nên một không gian Trung thu gần gũi, để người bệnh và thân nhân dù đang ở bệnh viện vẫn có thể đón một mùa trăng ấm áp, vui tươi.

Những ca khúc quen thuộc như "Thằng Cuội", "Chiếc đèn ông sao" được ca sĩ cùng ban nhạc gửi tặng, mang đến niềm vui và những khoảnh khắc thư giãn cho người bệnh, người nhà và các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt, ban nhạc này từng đồng hành cùng Phòng Công tác xã hội trong chương trình "Giai điệu Blouse trắng", nay tiếp tục góp thêm những thanh âm ấm áp vào mùa Trung thu. Trong khuôn khổ chương trình, bệnh viện trao tặng bánh Trung thu đến người bệnh đang điều trị nội trú. Các bệnh nhi cũng trở thành những "nghệ sĩ nhí” đầy hào hứng khi tham gia múa lân và hóa thân thành những ông Địa đáng yêu.

Mang không khí Tết Trung thu đến với trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức chương trình "Mùa trăng yêu thương 2026". Không chỉ trao tặng những phần quà Trung thu, hoạt động còn tạo không gian vui chơi, giao lưu, giúp các em có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong mùa trăng. Các em được hòa mình vào không khí rộn ràng của lễ hội, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và thưởng thức các tiết mục văn nghệ do tình nguyện viên, nghệ sĩ TPHCM biểu diễn, qua đó cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Qua nhiều hình thức, từ những tiết mục ca hát, giao lưu đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, Trung thu năm nay trở thành dịp để nghệ sĩ và các đơn vị tổ chức đến gần hơn với những khán giả nhỏ tuổi có hoàn cảnh đặc biệt. Với các em, một tiết mục văn nghệ, chiếc đèn lồng tự tay làm hay khoảnh khắc cùng chú Cuội, chị Hằng cũng có thể trở thành ký ức đẹp của mùa trăng.

Sự đồng hành của nghệ sĩ không chỉ góp thêm niềm vui mà còn cho thấy nghệ thuật có thể hiện diện trong nhiều không gian của đời sống, từ sân khấu đến bệnh viện, trường học và các cơ sở bảo trợ. Những hoạt động ấy góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời giữ gìn nét đẹp của Tết Trung thu trong cộng đồng.