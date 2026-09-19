Mang Trung thu đến với các 'chiến binh nhí' trong bệnh viện

Sáng 19/9, gần 2.300 em nhỏ của Bệnh viện Nhi Trung ương tham gia chương trình "Trung thu yêu thương 2026" với các hoạt động ý nghĩa và hàng nghìn món quà dành tặng các em.

Để những bệnh nhi đang điều trị nội trú, trong đó có những em bé mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng phải điều trị dài ngày tại bệnh viện được đón Trung thu như ở nhà, bệnh viện tổ chức chương trình xiếc, ảo thuật, ca múa nhạc giúp các em nhỏ đang điều trị dài ngày tại bệnh viện được thưởng thức màn nghệ thuật đặc sắc, cùng các màn cười hài kịch vui nhộn.

Một số tiết mục tại chương trình.

Đưa 2 con mắc bệnh bại não tham gia chương trình, anh Vũ Văn Bình (Nam Định) chia sẻ: "Các cháu đã đón nhiều Tết Trung thu tại bệnh viện, nhưng năm nay đặc biệt hơn là tôi đưa các con đi, mọi năm đều là mẹ cháu".

Hoàn cảnh gia đình anh Bình rất éo le. Vợ chồng anh sinh được 3 người con trai, cháu lớn sinh ra bình thường, nhưng đến năm học lớp 2 vào dịp nghỉ hè cháu bị viêm não Nhật Bản. Dù được cứu chữa, nhưng di chứng để lại trong cháu khá nặng nề. Cháu học hết lớp 9 thì đi học nghề. Điều không may đã xảy ra khi cháu đang đi thực tập thì bị đột quỵ và không qua khỏi sau 10 ngày điều trị.

Hai người con trai còn lại bị bại não từ khi còn nhỏ và gắn với bệnh viện hơn 10 năm nay. Để chạy chữa cho con, vợ chồng anh Bình lên Hà Nội thuê trọ để hàng tháng đưa con đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh Bình đi làm thuê để kiếm kế sinh nhai, vợ anh chăm hai con và đưa đến viện tập phục hồi chức năng.

"Sau quá trình điều trị các cháu đã có tiến triển. Cháu lớn giờ đã biết xỏ dép, còn cháu nhỏ đang tập đi", anh Bình khoe.

Hai chú bé được bố cho ngồi trên xe lăn, chân tay múa may như đứa trẻ, rất vui khi được tiếp xúc, gặp gỡ nhiều bạn nhỏ.

Hai chú bé ngồi xe lăn điều trị nhiều năm tại bệnh viện vui vẻ làm theo hướng dẫn của tình nguyện viên là sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cùng tham gia chương trình là cô bé bị bại liệt bẩm sinh N.T.H (Ninh Bình). Kể về chặng đường gian nan kể từ khi H sinh ra, mẹ của em - chị Vũ Thị Thu chia sẻ: "Năm 39 tuổi tôi mới sinh được cháu, nhưng không được bao lâu cháu đã được chẩn đoán bị bại liệt co cứng thể múa vờn. Từ đó là gắn liền với bệnh viện".

Do bại liệt co cứng nên H chỉ ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt cá nhân bố mẹ phải phục vụ. Vợ chồng chị Thu thuê trọ ở phường Xuân Đỉnh, chị bán dưa cà, chồng làm bảo vệ, cuộc sống khá chật vật khi tiền thuốc và chi phí phục hồi chức năng cho con mỗi tháng gần 10 triệu đồng.

"Cháu tuy không đứng, không đi, không tự xúc ăn được, nhưng trí não vẫn nhận biết được. Hôm nay được đón Trung thu là vui lắm", chị Thu chia sẻ.

Tại chương trình, có nhiều bệnh nhi ung thư đang điều trị, cũng được bố mẹ đưa đến tham dự. Có cháu vừa kết thúc đợt truyền hoà chất, người xanh xao mệt mỏi, nhưng khi xem chương trình vui nhộn, cháu rất hào hứng.

Có những "chiến binh nhí" nằm viện đã vài tháng, dù còn đau nhưng các bé rất vui háo hức tham gia chương trình. Một người mẹ chia sẻ, mấy tháng rồi con chị chưa được về nhà, nằm viện lâu cháu rất nhớ nhà, nhớ bạn, nay được xuống sân bệnh viện vui chơi, cháu rất phấn khởi.

Điểm nhấn của chương trình là màn nghệ thuật "Khúc ca Blouse trắng – Trung thu yêu thương 2026”, với các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật và giao lưu; chương trình Hội chợ “Trung thu yêu thương 2026” với quy mô 36 quầy hàng, gồm 15 hạng mục quà tặng, dành tặng cho khoảng 2.300 bệnh nhi.

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân hỗ trợ phát quà miễn phí cho các bệnh nhi tại hội chợ

Chia sẻ tại chương trình, TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện đang bước vào mùa gia tăng các bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ em, do vậy mỗi ngày bệnh viện có khoảng 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú và khoảng 4.000 đến 5.000 lượt khám ngoại trú.

"Thấu hiểu và chia sẻ với những nỗi đau bệnh tật của các bé, cũng như gánh nặng kinh tế và sự bất tiện trong sinh hoạt tại môi trường bệnh viện của người nhà, cùng với việc điều trị chuyên môn, bệnh viện luôn mong muốn mang lại một môi trường tốt, giúp bệnh nhi và gia đình cảm thấy an toàn, yên tâm", TS Cao Việt Tùng bày tỏ.

Bệnh nhi được vui chơi ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Chương trình "Trung thu yêu thương 2026" đã kết nối hơn 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ, huy động nguồn lực với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng để dành cho bệnh nhi đang điều trị. Đây không chỉ tạo sân chơi cho các bé tham gia trò chơi, đồng thời là cầu nối để các nhà hảo tâm và cộng đồng chia sẻ yêu thương, giúp các bé vơi đi nỗi đau.

Bên cạnh đó còn tổ chức song hành mô hình "Lớp học hy vọng" và sân chơi, nhằm tiếp sức tinh thần cho cả các bé điều trị cấp tính lẫn các bé mắc bệnh mãn tính phải nằm viện dài ngày

Ngoài ra, bệnh viện cũng tổ chức trao quà trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Cơ sở 2 tại xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ).