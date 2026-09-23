Mang Trung thu đến từng giường bệnh

Tuy nhiên, Tết thiếu nhi vẫn đến với các em theo cách rất riêng. Những chiếc lồng đèn, phần quà hay khoản hỗ trợ viện phí… được các cơ sở y tế, mạnh thường quân mang đến tận giường bệnh để Trung thu đến gần hơn với các em và tiếp sức cho gia đình những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình chữa bệnh.

Những mùa Trung thu bên giường bệnh

Từ 3 tháng tuổi, bé P.H.T. (hơn 5 tuổi, ở phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh) đã gắn bó với máy thở, chưa từng về lại nhà vì căn bệnh teo cơ tủy sống, lép phổi trái và viêm phế quản. Bé T. là con trai thứ 2 của vợ chồng anh Phan Thanh Tân. Cả hai vợ chồng anh đều làm công nhân trong khu công nghiệp gần nhà. Từ khi bé T. nằm viện, anh Tân phải nghỉ việc để chăm sóc con từ năm này sang năm khác.

Từ khi con trai nằm viện vì teo cơ tủy sống, anh Tân phải nghỉ việc để chăm sóc con từ năm này sang năm khác. Ảnh: Bích Nhàn

Bé T. có nguy cơ ngạt đàm, tụt ô-xy và tím tái nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời nên ba của bé gần như không thể giao con cho ai chăm sóc, phải theo sát con từng giờ, từng phút. Những năm đầu, anh Tân thỉnh thoảng trở về nhà nhưng khoảng ba năm nay, bệnh viện gần như trở thành nơi ở của hai cha con. Ngoài những giờ chăm con liên tục bên giường bệnh, anh Tân thuê một chiếc giường bên ngoài phòng bệnh để ngả lưng khi mệt.

Anh Tân bùi ngùi chia sẻ: “Nếu khỏe mạnh, bé đã chuẩn bị vào lớp 1 nhưng hơn 5 năm qua, con tôi chưa từng có một mùa Trung thu trọn vẹn bởi phần lớn tuổi thơ của con phải gắn với giường bệnh, máy thở và những lần cấp cứu. Dù không thể vận động bình thường, con tôi vẫn nhận biết được mọi điều xung quanh, biết những gì đang diễn ra, vì vậy, mỗi ngày ở bệnh viện, tôi vẫn trò chuyện, mở video và tìm cách giúp con cảm nhận thế giới ngoài giường bệnh và máy thở”.

Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch và các doanh nghiệp thăm, tặng quà Trung thu cho con trai anh Tân. Ảnh: Bích Nhàn

Tại khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai), gia đình anh Tân không phải hoàn cảnh duy nhất phải ở lại bệnh viện trong nhiều năm. Cũng chăm con nằm viện suốt nhiều năm liền do căn bệnh teo cơ tủy sống, chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai chia sẻ: Sau sinh, con gái chị vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng vài tháng sau, bé có biểu hiện yếu chân, tay. Khi 10 tháng tuổi, do suy hô hấp, con gái chị Hằng phải nhập viện và gắn liền với máy thở từ ngày đó đến nay đã được gần 5 năm.

“Cũng từ đó, tôi nghỉ làm công nhân để chăm con, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào công việc của chồng. Như các bé khác trong khu này, gần 4 năm qua, bé đón lễ, Tết trên giường bệnh. Mỗi mùa Trung thu, con không thể ra ngoài như những đứa trẻ khác, tôi lại treo một chiếc lồng đèn bên cạnh để con có thêm niềm vui” - chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng cho con gái xem đèn Trung thu trên giường bệnh. Ảnh: Bích Nhàn

Con nằm viện dài ngày kéo theo chi phí điều trị và sinh hoạt liên tục phát sinh, trong khi cha hoặc mẹ phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc. Thấu hiểu áp lực ấy, dịp Trung thu năm nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch cùng các doanh nghiệp không chỉ trao bánh, lồng đèn và quà tặng mà còn hỗ trợ tiền mặt để các gia đình trang trải viện phí. Ngoài 500 phần quà được trao tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Mái ấm Phúc Lâm, đoàn còn hỗ trợ tiền mặt từ 500 ngàn đồng đến 10 triệu đồng, tùy từng hoàn cảnh. Trong đó, 4 bệnh nhi đặc biệt khó khăn được nhận 10 triệu đồng/trường hợp. Đợt này, tổng kinh phí trao tặng quà bằng tiền mặt hơn 300 triệu đồng, chưa tính quà tặng.

Để có nguồn lực thực hiện chương trình này, 15 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch đều tự nguyện đóng góp 3 ngày lương và vận động các doanh nghiệp cùng chung tay, giúp bệnh nhi có thêm niềm vui và gia đình có thêm động lực trên hành trình chữa bệnh.

Thắp sáng Tết thiếu nhi bằng sự sẻ chia

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển chuyên môn, đặc biệt là các chuyên khoa sâu, các bệnh viện còn thường xuyên tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm quan tâm, chăm sóc đời sống tinh thần cũng như hỗ trợ vật chất cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Trung thu.

Đèn lồng không thể thiếu trong những món quà cho bệnh nhi vào dịp Trung thu. Ảnh: Bích Nhàn

Theo bà Vũ Thị Ơn, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khoảng 2 tuần nay, bệnh viện bắt đầu đón tiếp nhiều tổ chức, cá nhân và nhóm thiện nguyện đến thăm, trao quà cho các bệnh nhi đang nằm điều trị, không được về nhà đón Trung thu. Dự kiến, tổng nguồn hỗ trợ trong đợt này gần 1 tỷ đồng. Các phần quà như bánh, sữa, lồng đèn hay đồ chơi, bệnh viện luôn đề nghị mạnh thường quân chuẩn bị đồng đều và trao đến tất cả bệnh nhi tại các khoa.

Bà Ơn bày tỏ: “Trung thu là ngày hội của trẻ thơ nên dù đang điều trị bệnh nhẹ hay bệnh nặng, mỗi em đều xứng đáng được đón nhận niềm vui như nhau. Ngoài những phần quà, nhiều bệnh nhi sẽ được mạnh thường quân trao thêm tiền viện phí, nhưng phần hỗ trợ này được cân nhắc theo hoàn cảnh thực tế của gia đình mỗi bệnh nhi. Trong đó, ưu tiên những gia đình kinh tế khó khăn, có con mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày hoặc phát sinh chi phí lớn, từ đó giúp gia đình có thêm điều kiện cùng con đi tiếp trên hành trình điều trị”.

Với mong muốn mang không khí Trung thu đến gần hơn với các bệnh nhi, từ ngày 22 đến 25-9, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) tổ chức tặng sữa như một phần quà Trung thu dành cho trẻ từ 2-6 tuổi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Còn với những bé đang điều trị, không thể về nhà vui Trung thu, chiều 23-9, lãnh đạo bệnh viện sẽ trực tiếp đến từng giường bệnh thăm hỏi và trao lồng đèn, bánh cùng các phần quà cho bệnh nhi.

Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark tặng sữa như một phần quà Trung thu dành cho trẻ từ 2-6 tuổi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bích Nhàn

Bên cạnh đó, bệnh viện này cũng tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm - Gắn kết yêu thương” với nhiều hoạt động như múa lân, xiếc, ảo thuật, biểu diễn văn nghệ, trò chơi, rước đèn và phá cỗ để bệnh nhi vui chơi, giao lưu. “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn bù đắp phần nào những thiệt thòi của các bệnh nhi phải đón Trung thu trong bệnh viện, giúp các em có thêm niềm vui và kỷ niệm đẹp” - Bác sĩ chuyên khoa II Trương Quốc Chương, Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark chia sẻ.

Với những bệnh nhi chưa thể rời giường bệnh, Tết thiếu nhi không có những cuộc rước đèn dưới trăng nhưng vẫn được thắp sáng bằng sự sẻ chia của cộng đồng. Mỗi chiếc lồng đèn, phần quà hay khoản hỗ trợ viện phí không chỉ mang Trung thu đến bên giường bệnh mà còn tiếp thêm động lực để các em và gia đình bền bỉ đi qua hành trình điều trị còn nhiều gian nan.