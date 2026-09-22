Mang Trung thu đến trẻ em vùng biên giới thành phố Đồng Nai

Lãnh đạo xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai trao quà cho các cháu thiếu nhi. (Ảnh: Nhất Sơn)

Dịp Tết Trung thu 2026, nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà, học bổng, lồng đèn, tổ chức vui hội trăng rằm được triển khai đến tận các thôn, ấp vùng sâu, vùng xa. Qua đó mang đến niềm vui, động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai, góp phần để mọi trẻ em vùng biên đều được đón Trung thu ấm áp, trọn vẹn.

Trong các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi khu vực biên giới thành phố Đồng Nai, ngày 22/9, đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai đã thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu của 8 xã biên giới, 4 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức dự trao quà cho trẻ em 8 xã biên giới, mỗi xã 1.000 phần quà; 4 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi xã 500 phần quà. (Ảnh: Nhất Sơn)

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đồng Nai, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã trao quà cho trẻ em 8 xã biên giới, mỗi xã 1.000 phần quà; 4 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi xã 500 phần. Mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, tiền mặt và lồng đèn.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng tặng quà cho các xã biên giới .(Ảnh: Nhất Sơn)

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai cho biết: Thông qua chương trình, lãnh đạo thành phố mong muốn gửi đến các em thiếu nhi thông điệp: dù ở địa bàn nào, hoàn cảnh nào, mỗi trẻ em đều có quyền được học tập, vui chơi, phát triển và đón nhận những niềm vui tuổi thơ; được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, yêu thương, đồng hành.

Các cháu thiếu nhi xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai nhận quà Tết Trung thu. (Ảnh: Nhất Sơn)

Tại xã biên giới Thiện Hưng, các hội, đoàn thể cũng xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho trẻ em trên địa bàn, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua việc trao tặng quà, học bổng, tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, địa phương đã mang đến cho các em một ngày hội ý nghĩa, tràn đầy niềm vui. Những việc làm thiết thực này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với thế hệ măng non, góp phần tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Các doanh nghiệp chăm lo cho các cháu thiếu nhi khu vực biên giới thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Nhất Sơn)

Đồng chí Đặng Hà Giang, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Hưng cho biết: “Tết Trung thu là dịp để các em thiếu nhi được vui chơi, sum vầy và đón nhận tình yêu thương từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm ấy càng trở nên ý nghĩa, bởi mỗi món quà, mỗi lời động viên đều có thể mang đến cho các em thêm một niềm vui và thêm động lực để cố gắng trong học tập, rèn luyện”.

Các doanh nghiệp chăm lo cho các cháu thiếu nhi khu vực biên giới thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Nhất Sơn)

Cũng theo đồng chí Đặng Hà Giang, việc chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của riêng gia đình hay nhà trường, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Thiện Hưng sẽ tiếp tục phối hợp gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan, đơn vị quan tâm đến trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Các cháu thiếu nhi nhận quà của lãnh đạo thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Nhất Sơn)

Tại xã biên giới Bù Gia Mập có khoảng 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm chăm lo cho Tết Trung thu cho các cháu, địa phương đã phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự, Thành đoàn thành Đồng Nai và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026.

Chương trình đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng ổn định, phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bù Gia Mập Trần Quang Bình cho biết: “Chương trình đã mang đến không khí vui tươi, ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích để các em thiếu nhi vui đón Tết Trung thu. Đây cũng là dịp thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là các em thiếu nhi ở địa bàn còn nhiều khó khăn”.