Mang Trung thu đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thiếu nhi hào hứng tham gia hội thi thời trang tái chế. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Chương trình nhằm tạo sân chơi cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Hòa Bình Quảng Nam và con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng. Thiếu nhi được tham gia các hoạt động giao lưu, đố vui trúng thưởng với chú Cuội, chị Hằng; thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân và tham gia phá cỗ Trung thu.

Trao quà Trung thu cho thiếu nhi. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Điểm nhấn của chương trình là hội thi thời trang tái chế với chủ đề: “Thời trang xanh - Hành tinh xanh”. Các em thể hiện sự sáng tạo thông qua những bộ trang phục làm từ vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường; đồng thời gửi thông điệp “Hãy yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất”.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 81 suất quà cho thiếu nhi đang sinh hoạt tại Làng Hòa Bình Quảng Nam và con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. (VIẾT TRỌNG - THANH NHẤT)

* Chiều 23/9, phường Bàn Thạch tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2026, trao quà Trung thu cho 240 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bàn Thạch. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tại chương trình, trẻ em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi Câu lạc bộ Mặt trời nhỏ, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu biểu diễn; tham gia nhiều hoạt động vui chơi, đón Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp.

Dịp này, 240 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được phường Bàn Thạch cùng các nhà hảo tâm, tổ chức đoàn thể trao quà Trung thu, hỗ trợ tiếp sức đến trường với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. (TRUNG HIẾU - THÁI BÌNH)

* Chiều cùng ngày, UBND xã Đại Lộc tổ chức chương trình “Vui hội Trung thu năm 2026” với sự tham dự của 102 trẻ em trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đại Lộc tặng quà cho trẻ em tham gia chương trình. Ảnh: NGUYỄN TUYẾT

Tại chương trình, UBND xã Đại Lộc trao nhiều phần quà cho trẻ em, chủ yếu là trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi. Kinh phí hoạt động 51 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 20/9, Công đoàn xã phối hợp Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố, ban tổ chức trao 112 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh tật.

Tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Đại Lộc. Ảnh: NGUYỄN TUYẾT

Cũng dịp này, Hội đồng hương xã Đại Lộc tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 8 trường công lập từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn xã, mỗi trường 10 triệu đồng để tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho học sinh.

Công an xã tặng 120 suất quà (100 nghìn đồng/suất) cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. (KHẢI KHIÊM - NGUYỄN TUYẾT)